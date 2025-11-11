https://ria.ru/20251111/trump-2054089559.html
Белый дом анонсировал выступление Трампа в честь Дня ветеранов
Белый дом анонсировал выступление Трампа в честь Дня ветеранов - РИА Новости, 11.11.2025
Белый дом анонсировал выступление Трампа в честь Дня ветеранов
Президент США Дональд Трамп во вторник посетит Арлингтонское мемориальное кладбище, где выступит с речью в честь Дня ветеранов, сообщает Белый дом. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T08:40:00+03:00
2025-11-11T08:40:00+03:00
2025-11-11T08:40:00+03:00
сша
Белый дом анонсировал выступление Трампа в честь Дня ветеранов
Трамп выступит с речью в честь Дня ветеранов в Вашингтоне