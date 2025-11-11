Белый дом анонсировал выступление Трампа в честь Дня ветеранов

ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник посетит Арлингтонское мемориальное кладбище, где выступит с речью в честь Дня ветеранов, сообщает Белый дом.

Согласно расписанию американского лидера, в 11.00 местного времени (19.00 мск) он примет участие в церемонии возложения венков, а затем выступит с речью.