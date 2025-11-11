Рейтинг@Mail.ru
Белый дом анонсировал выступление Трампа в честь Дня ветеранов - РИА Новости, 11.11.2025
08:40 11.11.2025
Белый дом анонсировал выступление Трампа в честь Дня ветеранов
Белый дом анонсировал выступление Трампа в честь Дня ветеранов
Президент США Дональд Трамп во вторник посетит Арлингтонское мемориальное кладбище, где выступит с речью в честь Дня ветеранов, сообщает Белый дом. РИА Новости, 11.11.2025
Белый дом анонсировал выступление Трампа в честь Дня ветеранов

Трамп выступит с речью в честь Дня ветеранов в Вашингтоне

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник посетит Арлингтонское мемориальное кладбище, где выступит с речью в честь Дня ветеранов, сообщает Белый дом.
Согласно расписанию американского лидера, в 11.00 местного времени (19.00 мск) он примет участие в церемонии возложения венков, а затем выступит с речью.
День ветеранов отмечают в США 11 ноября с 1919 года. В этот день чествуют участников боевых действий.
