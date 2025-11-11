https://ria.ru/20251111/tramp-2054354706.html
Трамп рассказал, каким журналистам предпочитает давать интервью
Трамп рассказал, каким журналистам предпочитает давать интервью - РИА Новости, 11.11.2025
Трамп рассказал, каким журналистам предпочитает давать интервью
Президент США Дональд Трамп признался, что предпочитает давать интервью журналистам, которые хорошо о нем отзываются, и пропускать тех представителей СМИ, кто... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T23:57:00+03:00
2025-11-11T23:57:00+03:00
2025-11-11T23:57:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051729298_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af6efbc256f3e3e12940fd0a70fe6f85.jpg
https://ria.ru/20251031/tramp-2052065228.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051729298_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bd7ad9fab40bd26807987d8713450132.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп рассказал, каким журналистам предпочитает давать интервью
Трамп признался, что дает интервью журналистам, которые хорошо о нем отзываются