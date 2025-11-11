Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, каким журналистам предпочитает давать интервью - РИА Новости, 11.11.2025
23:57 11.11.2025
Трамп рассказал, каким журналистам предпочитает давать интервью
Трамп рассказал, каким журналистам предпочитает давать интервью - РИА Новости, 11.11.2025
Трамп рассказал, каким журналистам предпочитает давать интервью
Президент США Дональд Трамп признался, что предпочитает давать интервью журналистам, которые хорошо о нем отзываются, и пропускать тех представителей СМИ, кто... РИА Новости, 11.11.2025
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп рассказал, каким журналистам предпочитает давать интервью

Трамп признался, что дает интервью журналистам, которые хорошо о нем отзываются

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что предпочитает давать интервью журналистам, которые хорошо о нем отзываются, и пропускать тех представителей СМИ, кто этого не делает.
"Когда люди говорят обо мне хорошо, то я подключаюсь. Когда они не говорят приятно обо мне, я пропускаю", - сообщил он в интервью спортивному кабельному каналу ESPN.
Глава Белого дома добавил, что включился на шоу телеканала только потому, ведущий и его очень большая аудитория лестно о нем отзываются.
Шон Курран защищает Дональда Трампа во время покушения в городе Батлер в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Американский журналист рассказал о первом вопросе Трампа после покушения
