Трамп ожидает одобрения палатой представителей законопроекта о шатдауне
Трамп ожидает одобрения палатой представителей законопроекта о шатдауне - РИА Новости, 11.11.2025
Трамп ожидает одобрения палатой представителей законопроекта о шатдауне
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ожидает одобрения палатой представителей США законопроекта о завершении шатдауна в стране. РИА Новости, 11.11.2025
