Трамп ожидает одобрения палатой представителей законопроекта о шатдауне - РИА Новости, 11.11.2025
21:47 11.11.2025
Трамп ожидает одобрения палатой представителей законопроекта о шатдауне
Трамп ожидает одобрения палатой представителей законопроекта о шатдауне - РИА Новости, 11.11.2025
Трамп ожидает одобрения палатой представителей законопроекта о шатдауне
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ожидает одобрения палатой представителей США законопроекта о завершении шатдауна в стране.
Трамп ожидает одобрения палатой представителей законопроекта о шатдауне

Трамп ждет, что палата представителей одобрит законопроект о завершении шатдауна

ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ожидает одобрения палатой представителей США законопроекта о завершении шатдауна в стране.
"Ну, оно (правительство - ред.) не возобновит работу, пока палата представителей не проголосует. Палата собирается голосовать, и я думаю, что они проголосуют за (законопроект - ред.). Думаю, большинство людей хотят, чтобы правительство возобновило работу", - сказал Трамп в интервью телеканалу ESPN.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Трамп рассказал о последствиях затяжного шатдауна
3 октября, 00:10
 
