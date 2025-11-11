Рейтинг@Mail.ru
Трамп вновь заявил, что США выиграли обе мировые войны - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:58 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/tramp-2054336234.html
Трамп вновь заявил, что США выиграли обе мировые войны
Трамп вновь заявил, что США выиграли обе мировые войны - РИА Новости, 11.11.2025
Трамп вновь заявил, что США выиграли обе мировые войны
Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что Соединенные Штаты выиграли обе мировые войны, не упомянув при этом о ключевой роли Советского Союза в... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T20:58:00+03:00
2025-11-11T20:58:00+03:00
в мире
сша
германия
америка
дональд трамп
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg
https://ria.ru/20250507/tramp-2015453978.html
сша
германия
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_43845dc336bcce55e1071c876df288ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, германия, америка, дональд трамп, мария захарова
В мире, США, Германия, Америка, Дональд Трамп, Мария Захарова
Трамп вновь заявил, что США выиграли обе мировые войны

Трамп вновь выразил уверенность, что США выиграли обе мировые войны

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что Соединенные Штаты выиграли обе мировые войны, не упомянув при этом о ключевой роли Советского Союза в победе над фашистской Германией во Второй мировой войне.
"И помните: мы выиграли Первую мировую войну. Мы выиграли Вторую мировую войну. Мы победили во всех (войнах - ред.) между ними. Мы победили во всех (войнах - ред.), что были до этого", — сказал Трамп во время церемонии празднования Дня ветеранов в США.
Это уже не первый раз, когда Трамп отказался признавать заслуги Советского Союза во Второй мировой войне. Ранее он выразил мнение, что Америка внесла самый значительный вклад в победу в мировых войнах. Также он объявил 8 мая Днем победы, заявив, что США намного больше других стран сделали для победы во Второй мировой войне, более того, по его мнению, Штаты выиграли и Первую, и Вторую мировые войны.
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Трамп гиперболизирует роль США во Второй мировой войне.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Захарова прокомментировала заявление Трампа о роли США во Второй мировой
7 мая, 09:26
 
В миреСШАГерманияАмерикаДональд ТрампМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала