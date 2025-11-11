Рейтинг@Mail.ru
США заказали обновленные версии бомбардировщиков B2, заявил Трамп - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:32 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/tramp-2054331453.html
США заказали обновленные версии бомбардировщиков B2, заявил Трамп
США заказали обновленные версии бомбардировщиков B2, заявил Трамп - РИА Новости, 11.11.2025
США заказали обновленные версии бомбардировщиков B2, заявил Трамп
Американский президент Дональд Трамп во вторник объявил, что США недавно заказали множество обновленных версий бомбардировщиков B2, назвав их произведениями... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T20:32:00+03:00
2025-11-11T20:32:00+03:00
в мире
сша
иран
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568368778_0:0:3216:1810_1920x0_80_0_0_289743233e1a31ea75f1fbbb878fb963.jpg
https://ria.ru/20251111/tramp-2054328716.html
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568368778_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_375f628b399ec4aa346eb3954e90cfde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, дональд трамп
В мире, США, Иран, Дональд Трамп
США заказали обновленные версии бомбардировщиков B2, заявил Трамп

Трамп заявил, что США заказали обновленные версии бомбардировщиков B2

© Фото : U.S European CommandАмериканский бомбардировщик B-2
Американский бомбардировщик B-2 - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : U.S European Command
Американский бомбардировщик B-2 . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 11 ноя – РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп во вторник объявил, что США недавно заказали множество обновленных версий бомбардировщиков B2, назвав их произведениями искусства.
"Разве они (бомбардировщики B2 - ред.) не прекрасны? Теперь мы их так уважаем. Какую работу они проделали, в одно мгновение полностью уничтожив ядерный потенциал Ирана. Должен сказать, мы только что заказали еще множество обновленных версий этого невероятного произведения искусства", - сказал он во время выступления на Арлингтонском кладбище по случаю Дня ветеранов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Трамп признался, что смотрел празднование Дня Победы в России
Вчера, 20:20
 
В миреСШАИранДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала