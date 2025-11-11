https://ria.ru/20251111/tramp-2054331453.html
США заказали обновленные версии бомбардировщиков B2, заявил Трамп
США заказали обновленные версии бомбардировщиков B2, заявил Трамп - РИА Новости, 11.11.2025
США заказали обновленные версии бомбардировщиков B2, заявил Трамп
Американский президент Дональд Трамп во вторник объявил, что США недавно заказали множество обновленных версий бомбардировщиков B2, назвав их произведениями... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T20:32:00+03:00
2025-11-11T20:32:00+03:00
2025-11-11T20:32:00+03:00
в мире
сша
иран
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568368778_0:0:3216:1810_1920x0_80_0_0_289743233e1a31ea75f1fbbb878fb963.jpg
https://ria.ru/20251111/tramp-2054328716.html
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568368778_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_375f628b399ec4aa346eb3954e90cfde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, дональд трамп
В мире, США, Иран, Дональд Трамп
США заказали обновленные версии бомбардировщиков B2, заявил Трамп
Трамп заявил, что США заказали обновленные версии бомбардировщиков B2