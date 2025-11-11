Рейтинг@Mail.ru
Трамп в День ветеранов возложил венок на Арлингтонском кладбище - РИА Новости, 11.11.2025
Трамп в День ветеранов возложил венок на Арлингтонском кладбище
Трамп в День ветеранов возложил венок на Арлингтонском кладбище
Президент США Дональд Трамп во вторник по случаю Дня ветеранов возложил венок на Арлингтонском кладбище, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 11.11.2025
Президент США Дональд Трамп возложил венок на Арлингтонском кладбище по случаю Дня ветеранов
Президент США Дональд Трамп возложил венок на Арлингтонском кладбище по случаю Дня ветеранов
ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник по случаю Дня ветеранов возложил венок на Арлингтонском кладбище, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
День ветеранов отмечают в США 11 ноября с 1919 года. В этот день чествуют участников боевых действий.
Американский лидер прибыл на кладбище на 10 минут позже запланированного времени (11.00 по Вашингтону, 19.00 мск) в сопровождении вице-президента Джей Ди Вэнса. Они оба одеты в пальто из-за резкого похолодания в американской столице, где температура с утра не превышает четырех градусов тепла и дует сильный ветер.
Позднее американский президент выступит с речью.
