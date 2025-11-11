https://ria.ru/20251111/tramp-2054323760.html
Трамп в День ветеранов возложил венок на Арлингтонском кладбище
Трамп в День ветеранов возложил венок на Арлингтонском кладбище - РИА Новости, 11.11.2025
Трамп в День ветеранов возложил венок на Арлингтонском кладбище
Президент США Дональд Трамп во вторник по случаю Дня ветеранов возложил венок на Арлингтонском кладбище, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T19:51:00+03:00
2025-11-11T19:51:00+03:00
2025-11-11T19:51:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054323433_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_94a87189d71624f45b01af9311a62044.jpg
https://ria.ru/20251111/podarok-2054099155.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054323433_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_fce3bef378fc9061d07eb558045567b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Трамп в День ветеранов возложил венок на Арлингтонском кладбище
Трамп возложил венок на Арлингтонском кладбище в День ветеранов