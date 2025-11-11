https://ria.ru/20251111/tramp-2054173025.html
Трамп принуждает Зеленского к уступкам, считает экс-подполковник СБУ
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп принуждает Владимира Зеленского к уступкам для урегулирования украинского конфликта посредством давления со стороны подконтрольного американской стороне Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), считает бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.
“На встрече в Анкоридже Трамп
и (президент РФ
– ред.) Владимир Владимирович Путин договорились о чем-то, но Трамп не сумел продавить Зеленского
пойти на уступки, на какое-то мирное соглашение. И поскольку он не может официально давить на Зеленского, это нарушит имидж США
…, ему пришлось использовать свою ручную антикоррупционную структуру”, - сказал он в эфире телеканала “Россия 24”.
Как подчеркнул Прозоров
, используя НАБУ
, американская сторона всегда может заявить о своей непричастности и о том, что коррупционный скандал на Украине
– сугубо внутренние процессы. При этом он напомнил, что детективы НАБУ проходили подготовку у специалистов из спецслужб США.
“Он (Трамп – ред.) четко дает показать Зеленскому, что “мальчик, если ты не будешь выполнять наши условия, мы тебя просто похороним”, - заключил экс-подполковник.
В июле украинские СМИ сообщили об обысках со стороны СБУ
у детективов НАБУ и САП и задержании сотрудников этих ведомств. Всего, по данным украинских СМИ, местные правоохранители задержали пятерых сотрудников НАБУ, среди которых Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов. Последний, по данным СМИ, занимался делом одного из ближайших соратников Владимира Зеленского - Тимура Миндича, в том числе прослушкой квартиры, где часто бывал Зеленский. Гусарова и Магамедрасулова обвиняют в госизмене и сотрудничестве с РФ.
Позднее Верховная рада
поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств - Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским.
В сентябре директор НАБУ заявил, что не исключает новой волны противостояния с СБУ - по его словам, спецслужба готовит новые обвинения сотрудникам антикоррупционных органов. Высший антикоррупционный суд Украины также заявил, что готовится к масштабной кампании по дискредитации в свой адрес со стороны украинских властей.