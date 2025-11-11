Пушков прокомментировал слова Трампа о финансировании Украины

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Цикл прямых инвестиций Вашингтона в украинскую войну, судя по всему, завершен, для американского президента Дональда Трампа недопустимо напрямую втягивать в войну США, рискуя их собственной безопасностью, считает сенатор Алексей Пушков.

США больше не финансируют Украину , а получают деньги за поставки оружия через НАТО , заявил Трамп

"Как ни был Дональд Трамп "разочарован" действиями Москвы , к прямым поставкам вооружений Украине и тем более к прямому финансированию Киева он, с высокой степенью вероятности, уже не вернется. Именно в этом смысл его последнего заявления о том, что США уже не тратят деньги на Украину", - написал сенатор в своем Telegram-канале

По его словам, политика всегда движется циклами. "Цикл прямых инвестиций США в украинскую войну, судя по всему, завершен. Трамп с этим шел на выборы и, полагаю, своего мнения на сей день не изменил. Тем самым он подчеркивает, что это не его война и что он не осуществит заветную мечту (Эммануэля) Макрона, (Кира) Стармера и (Фридриха) Мерца, и вторым (Джо) Байденом не станет", - написал законодатель.

Пушков полагает, что поставки Киеву американского оружия через НАТО продолжатся, но их объем, судя по всему, будет намного меньшим, чем при Байдене.

"Психологически и политически для Трампа важно не вкладываться в безнадежную войну, которую, по его словам, Украине вообще не следовало начинать, а Байдену не стоило ввязываться", - отметил он.

По мнению парламентария, возникает вопрос, насколько устойчивым будет Трамп в этой позиции.

"Можно предположить, что при нынешнем характере военных действий, характеризуемом неуклонным, но постепенным продвижением России на фронтах, он своего подхода не изменит", - считает законодатель.

Трамп способен на резкие шаги, как показал его бомбовый удар по ядерным объектам Ирана , а в его первый президентский срок - удары крылатыми ракетами по Сирии , добавил он.