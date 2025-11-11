https://ria.ru/20251111/tramp-2054136669.html
Пушков прокомментировал слова Трампа о финансировании Украины
Цикл прямых инвестиций Вашингтона в украинскую войну, судя по всему, завершен, для американского президента Дональда Трампа недопустимо напрямую втягивать в... РИА Новости, 11.11.2025
в мире
сша
украина
киев
дональд трамп
алексей пушков
нато
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Цикл прямых инвестиций Вашингтона в украинскую войну, судя по всему, завершен, для американского президента Дональда Трампа недопустимо напрямую втягивать в войну США, рискуя их собственной безопасностью, считает сенатор Алексей Пушков.
США
больше не финансируют Украину
, а получают деньги за поставки оружия через НАТО
, заявил Трамп
.
"Как ни был Дональд Трамп "разочарован" действиями Москвы
, к прямым поставкам вооружений Украине и тем более к прямому финансированию Киева
он, с высокой степенью вероятности, уже не вернется. Именно в этом смысл его последнего заявления о том, что США уже не тратят деньги на Украину", - написал сенатор в своем Telegram-канале
.
По его словам, политика всегда движется циклами. "Цикл прямых инвестиций США в украинскую войну, судя по всему, завершен. Трамп с этим шел на выборы и, полагаю, своего мнения на сей день не изменил. Тем самым он подчеркивает, что это не его война и что он не осуществит заветную мечту (Эммануэля) Макрона, (Кира) Стармера и (Фридриха) Мерца, и вторым (Джо) Байденом не станет", - написал законодатель.
Пушков
полагает, что поставки Киеву американского оружия через НАТО продолжатся, но их объем, судя по всему, будет намного меньшим, чем при Байдене.
"Психологически и политически для Трампа важно не вкладываться в безнадежную войну, которую, по его словам, Украине вообще не следовало начинать, а Байдену не стоило ввязываться", - отметил он.
По мнению парламентария, возникает вопрос, насколько устойчивым будет Трамп в этой позиции.
"Можно предположить, что при нынешнем характере военных действий, характеризуемом неуклонным, но постепенным продвижением России
на фронтах, он своего подхода не изменит", - считает законодатель.
Трамп способен на резкие шаги, как показал его бомбовый удар по ядерным объектам Ирана
, а в его первый президентский срок - удары крылатыми ракетами по Сирии
, добавил он.
"Однако Россия - не Иран, а Трамп, при всей своей импульсивности, как показывает развитие событий, взвешивает последствия. Для него недопустимо напрямую втягивать в войну США, рискуя их собственной безопасностью", - заключил политик.