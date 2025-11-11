Рейтинг@Mail.ru
Чиновники Трампа предложат бурение нефтяных скважин у берегов Калифорнии - РИА Новости, 11.11.2025
06:31 11.11.2025
Чиновники Трампа предложат бурение нефтяных скважин у берегов Калифорнии
Чиновники Трампа предложат бурение нефтяных скважин у берегов Калифорнии
в мире
калифорния
мексиканский залив
аляска
дональд трамп
гэвин ньюсом
калифорния
мексиканский залив
аляска
в мире, калифорния, мексиканский залив, аляска, дональд трамп, гэвин ньюсом
Чиновники Трампа предложат бурение нефтяных скважин у берегов Калифорнии

Буровая платформа для добычи нефти в Арктике в порту Сиэтла, США
Буровая платформа для добычи нефти в Арктике в порту Сиэтла, США. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Чиновники администрации президента США Дональда Трампа планируют предложить бурение нефтяных скважин у берегов Калифорнии впервые за несколько десятилетий, а также в восточной части Мексиканского залива и у побережья Аляски, сообщает газета Washington Post со ссылкой на проект пятилетнего плана по освоению шельфовой нефти.
"Чиновники Трампа планируют предложить бурение нефтяных скважин у побережья Калифорнии впервые за несколько десятилетий, что наверняка вызовет раздражение губернатора Гэвина Ньюсома и других демократов в Калифорнии", - сообщает издание.
По данным газеты, в плане администрации предлагается сдача в аренду шести участков на шельфе с 2027 по 2030 год в районах вдоль побережья Калифорнии.
Кроме того, в проекте предусматривается расширение бурения в восточной части Мексиканского залива, где бурение обычно избегалось из-за резкого сопротивления многих во Флориде по поводу того, что разливы нефти могут испортить пляжи и нанести ущерб туристической индустрии штата. Администрация рассматривает сдачу участков в аренду там в 2029 и 2030 годах. Также предлагается более 20 сделок по аренде на Аляске до 2031 года, в том числе в высоких широтах Арктики, пишет издание.
Вероятно, для достижения окончательного одобрения проекта потребуется по меньшей мере год, а для любой новой добычи нефти - еще несколько лет, указывает газета.
В миреКалифорнияМексиканский заливАляскаДональд ТрампГэвин Ньюсом
 
 
