Трамп обвинил французов в несправедливом отношении к США

ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News резко высказался в отношении французов, обвинив их в несправедливом отношении к США.
В ходе интервью глава Белого дома признался, что поддерживает возможность обучения иностранных студентов в американских вузах, говоря о гражданах Китая. В ответ ведущая заявила, что речь идет не о французах, а о китайцах, которые, по ее утверждению, шпионят и крадут интеллектуальную собственность США.
"Вы думаете, что французы лучше? Я в этом не уверен. У нас было много проблем с французами, которые нас несправедливо облагают налогами на наши технологии, взимают 25% налога на американские товары", - ответил на замечание Трамп.
