Трамп заявил, что глупость Байдена была страшнее пошлин - РИА Новости, 11.11.2025
04:42 11.11.2025
Трамп заявил, что глупость Байдена была страшнее пошлин
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что глупость его предшественника Джо Байдена была страшнее для Штатов, чем нынешние пошлины на... РИА Новости, 11.11.2025
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
сша
2025
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп заявил, что глупость Байдена была страшнее пошлин

ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что глупость его предшественника Джо Байдена была страшнее для Штатов, чем нынешние пошлины на экспортные товары.
"Мы зависим от того, чтобы у нас был умный президент. Если у нас умный президент, проблем не будет. Если у нас парень, как был в прошлый раз, такой стыд, если у нас глупый президент, неважно есть у нас пошлины или нет, это неважно", - сказал Трамп.
