Трамп рассказал, что обсуждал с аш-Шараа - РИА Новости, 11.11.2025
04:41 11.11.2025
Трамп рассказал, что обсуждал с аш-Шараа
Президент США Дональд Трамп рассказал в соцсети Truth Social, что обсудил тонкости мира на Ближнем Востоке с президентом Сирии на переходный период Ахмедом...
Трамп рассказал, что обсуждал с аш-Шараа

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал в соцсети Truth Social, что обсудил тонкости мира на Ближнем Востоке с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.
"Для меня было честью провести время с Ахмедом Хусейном аш-Шараа, новым президентом Сирии, и обсудить все тонкости мира на Ближнем Востоке, ярым сторонником которого он является. С нетерпением жду новой встречи и общения", - написал Трамп.
Аш-Шараа стал первым сирийским лидером с момента провозглашения независимости страны в 1946 году, который побывал в Вашингтоне.
США 7 ноября сняли санкции с президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа накануне его визита в Вашингтон для переговоров с президентом США. СБ ООН 6 ноября проголосовал за снятие с него санкций.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
