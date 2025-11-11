Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, что первая леди смирилась со сносом крыла Белого дома - РИА Новости, 11.11.2025
04:39 11.11.2025
Трамп рассказал, что первая леди смирилась со сносом крыла Белого дома
Трамп рассказал, что первая леди смирилась со сносом крыла Белого дома - РИА Новости, 11.11.2025
Трамп рассказал, что первая леди смирилась со сносом крыла Белого дома
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News рассказал, что первой леди Меланье Трамп не понравилось, когда он снес восточное крыло Белого дома ради... РИА Новости, 11.11.2025
Трамп рассказал, что первая леди смирилась со сносом крыла Белого дома

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News рассказал, что первой леди Меланье Трамп не понравилось, когда он снес восточное крыло Белого дома ради строительства бального зала, но теперь она смирилась.
В восточном крыле Белого дома располагался офис первой леди.
"Она отправилась в маленький кабинет. Но через какое-то время… Она очень умная, если вы сейчас ее спросите, она скажет, что все отлично", - сказал Трамп.
Так он ответил на вопрос, правда ли, что первая леди не оценила работы по сносу восточного крыла Белого дома, на месте которого Трамп собирается построить бальный зал за 300 миллионов долларов.
Президент США пообещал, что построит одно из лучших сооружений такого типа в мире.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
