Трамп рассказал, что первая леди смирилась со сносом крыла Белого дома
Трамп рассказал, что первая леди смирилась со сносом крыла Белого дома - РИА Новости, 11.11.2025
Трамп рассказал, что первая леди смирилась со сносом крыла Белого дома
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News рассказал, что первой леди Меланье Трамп не понравилось, когда он снес восточное крыло Белого дома ради... РИА Новости, 11.11.2025
Трамп рассказал, что первая леди смирилась со сносом крыла Белого дома
Трамп заявил, что его супруге не понравился снос крыла Белого дома с ее офисом