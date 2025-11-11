Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что Шумер потерял свой талант - РИА Новости, 11.11.2025
04:33 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/tramp-2054071807.html
Трамп заявил, что Шумер потерял свой талант
Трамп заявил, что Шумер потерял свой талант - РИА Новости, 11.11.2025
Трамп заявил, что Шумер потерял свой талант
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что лидер демократов в сенате США Чак Шумер раньше был талантливым человеком, но растерял свой талант. РИА Новости, 11.11.2025
2025
Трамп заявил, что Шумер потерял свой талант

Трамп заявил, что лидер демократов в сенате США Шумер потерял свой талант

ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что лидер демократов в сенате США Чак Шумер раньше был талантливым человеком, но растерял свой талант.
"Мне жаль, потому что я знал Чака Шумера… он был довольно талантливым парнем. Он утратил свой талант", - сказал Трамп.
В понедельник сенат США в ходе процедурного голосования поддержал пакет законопроектов по финансированию правительства, который должен завершить самый продолжительный шатдаун в истории страны, продолжающийся с 1 октября.
В связи с этим Шумер подвергается критике со стороны левого крыла демократов за то, что он якобы позволил этому процессу продвинуться вперед, не добившись значительных уступок от республиканцев. Некоторые законодатели от Демпартии уже требуют смену лидерства.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Демократы в Белом доме сломали бы страну, заявил Трамп
