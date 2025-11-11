Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что движение MAGA было только его идеей - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:57 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/tramp-2054070407.html
Трамп заявил, что движение MAGA было только его идеей
Трамп заявил, что движение MAGA было только его идеей - РИА Новости, 11.11.2025
Трамп заявил, что движение MAGA было только его идеей
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News утверждает, что движение его сторонников, известное как MAGA (Make America Great Again), было только... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T03:57:00+03:00
2025-11-11T03:57:00+03:00
в мире
сша
америка
дональд трамп
рональд рейган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592947662_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3df4c54ee3e81909ebec953ce828ffc.jpg
https://ria.ru/20251111/tramp-2054057034.html
сша
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592947662_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_db143502f4ca0146451f0b488bcbd0c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, америка, дональд трамп, рональд рейган
В мире, США, Америка, Дональд Трамп, Рональд Рейган
Трамп заявил, что движение MAGA было только его идеей

Трамп заявил, что движение его сторонников MAGA было только его идеей

© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Gerald Herbert
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News утверждает, что движение его сторонников, известное как MAGA (Make America Great Again), было только его идеей.
"Не забывайте, MAGA было моей идеей. MAGA не было идеей кого-либо другого. Я знаю, чего хочет MAGA, лучше, чем кто-либо другой, и MAGA хочет, чтобы наша страна процветала", - заявил он.
Движение "Сделаем Америку снова великой" получило свое название от предвыборного лозунга Трампа в его первый президентский срок. При этом схожий лозунг "Let's make America great again" ("Давайте сделаем Америку снова великой") использовался его республиканским предшественником, экс-президентом США Рональдом Рейганом в 1980-е годы.
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Трамп заявил, что его экс-сторонница Грин сбилась с пути
00:44
 
В миреСШААмерикаДональд ТрампРональд Рейган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала