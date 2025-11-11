ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что многие из союзников США не являются друзьями Вашингтона, так как они извлекают больше выгоды от торговли с США, чем это делал Китай.
https://ria.ru/20251111/tramp-2054069811.html
Трамп заявил, что многие из союзников США не являются друзьями Вашингтона
Трамп заявил, что многие из союзников США не являются друзьями Вашингтона - РИА Новости, 11.11.2025
Трамп заявил, что многие из союзников США не являются друзьями Вашингтона
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что многие из союзников США не являются друзьями Вашингтона, так как они извлекают больше выгоды от... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T03:45:00+03:00
2025-11-11T03:45:00+03:00
2025-11-11T03:45:00+03:00
в мире
сша
китай
вашингтон (штат)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780939045_498:145:2466:1252_1920x0_80_0_0_14633e016fa233ce767b30fc562c7ae7.jpg
https://ria.ru/20251111/tramp-2054069672.html
сша
китай
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780939045_313:0:2611:1724_1920x0_80_0_0_38ba1fa4867184de02a13ab231d7357d.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, США, Китай, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Трамп заявил, что многие из союзников США не являются друзьями Вашингтона
Трамп заявил, что многие союзники извлекали из США выгоду
© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп. Архивное фото