https://ria.ru/20251111/tramp-2054069526.html
Трамп назвал утверждения о росте цен на продукты мошенническими
Трамп назвал утверждения о росте цен на продукты мошенническими - РИА Новости, 11.11.2025
Трамп назвал утверждения о росте цен на продукты мошенническими
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News назвал утверждения о росте цен на продукты в США мошенническими, выразив уверенность, что расходы в стране... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T03:38:00+03:00
2025-11-11T03:38:00+03:00
2025-11-11T03:38:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg
https://ria.ru/20251108/tramp-2053583303.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_43845dc336bcce55e1071c876df288ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп назвал утверждения о росте цен на продукты мошенническими
Трамп выразил уверенность, что цены на продукты в США снижаются