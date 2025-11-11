https://ria.ru/20251111/tramp-2054068622.html
Трамп рассчитывает на скорый уход главы ФРС Пауэлла
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, опубликованном в ночь на вторник, что рассчитывает на скорый уход председателя Федеральной... РИА Новости, 11.11.2025
Трамп надеется, что глава ФРС Пауэлл покинет свой пост через несколько месяцев