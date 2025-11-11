Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассчитывает на скорый уход главы ФРС Пауэлла - РИА Новости, 11.11.2025
03:32 11.11.2025
Трамп рассчитывает на скорый уход главы ФРС Пауэлла
Трамп рассчитывает на скорый уход главы ФРС Пауэлла - РИА Новости, 11.11.2025
Трамп рассчитывает на скорый уход главы ФРС Пауэлла
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, опубликованном в ночь на вторник, что рассчитывает на скорый уход председателя Федеральной... РИА Новости, 11.11.2025
в мире
сша
дональд трамп
джером пауэлл
федеральная резервная система сша
в мире, сша, дональд трамп, джером пауэлл, федеральная резервная система сша
В мире, США, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, Федеральная резервная система США
Трамп рассчитывает на скорый уход главы ФРС Пауэлла

Трамп надеется, что глава ФРС Пауэлл покинет свой пост через несколько месяцев

ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, опубликованном в ночь на вторник, что рассчитывает на скорый уход председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, которого он обвинил в запоздалых решениях.
"У меня ужасный человек во главе ФРС, но, к счастью, он уйдет через несколько месяцев. Мы называем его "запоздалый" - он всегда опаздывает со всем, кроме как перед так называемыми выборами демократов", - сказал Трамп.
Он добавил, что ожидает скорого снижения процентных ставок.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Трамп назвал нынешнего главу ФРС США тупым
29 июня, 17:30
 
В миреСШАДональд ТрампДжером ПауэллФедеральная резервная система США
 
 
