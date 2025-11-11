https://ria.ru/20251111/tramp-2054068494.html
Трамп заявил о работе над законом, отменяющим шатдаун
Трамп заявил о работе над законом, отменяющим шатдаун - РИА Новости, 11.11.2025
Трамп заявил о работе над законом, отменяющим шатдаун
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что республиканцы работают над законопроектом, который больше не позволит останавливать... РИА Новости, 11.11.2025
