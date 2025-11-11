Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал сделать все для успеха Сирии - РИА Новости, 11.11.2025
01:25 11.11.2025
Трамп пообещал сделать все для успеха Сирии
Президент США Дональд Трамп пообещал сделать все возможное для того, чтобы Сирия была успешной страной. РИА Новости, 11.11.2025
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал сделать все возможное для того, чтобы Сирия была успешной страной.
"Мы сделаем все, что сможем, чтобы Сирия добилась успеха, потому что это часть Ближнего востока", – сказал президент США в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Израиль участвует в процессе по созданию успешной Сирии, заявил Трамп
Так Трамп прокомментировал свои переговоры с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.
США 7 ноября сняли санкции с президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа накануне его визита в Вашингтон для переговоров с президентом США. СБ ООН 6 ноября проголосовал за снятие с него санкций.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Трамп объявил о соглашении с лидером Сирии
