Трамп пообещал сделать все для успеха Сирии
Трамп пообещал сделать все для успеха Сирии - РИА Новости, 11.11.2025
Трамп пообещал сделать все для успеха Сирии
Президент США Дональд Трамп пообещал сделать все возможное для того, чтобы Сирия была успешной страной. РИА Новости, 11.11.2025
Трамп пообещал сделать все для успеха Сирии
Трамп заявил, что США готовы помогать Сирии стать успешной страной