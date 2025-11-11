https://ria.ru/20251111/tramp-2054058261.html
Трамп оценил размер ущерба США от украинского конфликта
Трамп оценил размер ущерба США от украинского конфликта - РИА Новости, 11.11.2025
Трамп оценил размер ущерба США от украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп оценил ущерб Штатам от украинского конфликта в 350 миллиардов долларов, пообещав, что вскоре ситуация разрешится. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T01:03:00+03:00
2025-11-11T01:03:00+03:00
2025-11-11T01:03:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034670636_0:261:3177:2048_1920x0_80_0_0_0be30e0144f93f90f7b26f0fe5c72248.jpg
https://ria.ru/20251111/ukraina-2054056113.html
https://ria.ru/20250902/tramp-2039213868.html
сша
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034670636_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_781e5776bae8e639ecdf585c60094563.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, киев, дональд трамп
В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп
Трамп оценил размер ущерба США от украинского конфликта
Трамп оценил ущерб США от украинского конфликта в 350 миллиардов долларов