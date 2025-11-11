Рейтинг@Mail.ru
Трамп оценил размер ущерба США от украинского конфликта - РИА Новости, 11.11.2025
01:03 11.11.2025
Трамп оценил размер ущерба США от украинского конфликта
Трамп оценил размер ущерба США от украинского конфликта - РИА Новости, 11.11.2025
Трамп оценил размер ущерба США от украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп оценил ущерб Штатам от украинского конфликта в 350 миллиардов долларов, пообещав, что вскоре ситуация разрешится.
в мире
сша
украина
киев
дональд трамп
сша
украина
киев
в мире, сша, украина, киев, дональд трамп
В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп
Трамп оценил размер ущерба США от украинского конфликта

Трамп оценил ущерб США от украинского конфликта в 350 миллиардов долларов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп оценил ущерб Штатам от украинского конфликта в 350 миллиардов долларов, пообещав, что вскоре ситуация разрешится.
"Не забывайте, я завершил восемь войн, девятая на подходе. Я думаю, я позабочусь о ней", - сказал Трамп в Белом доме.
В миреСШАУкраинаКиевДональд Трамп
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
