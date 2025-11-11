Трамп заявил, что его экс-сторонница Грин сбилась с пути

ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отверг предположение о том, что на фоне перебоев в работе правительства он уделяет больше времени международной политике, чем внутренней, заявив, что его бывшая сторонница, член палаты представителей Марджори Тейлор Грин сбилась с пути.