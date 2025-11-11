Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что его экс-сторонница Грин сбилась с пути - РИА Новости, 11.11.2025
00:44 11.11.2025
Трамп заявил, что его экс-сторонница Грин сбилась с пути
Трамп заявил, что его экс-сторонница Грин сбилась с пути - РИА Новости, 11.11.2025
Трамп заявил, что его экс-сторонница Грин сбилась с пути
Президент США Дональд Трамп отверг предположение о том, что на фоне перебоев в работе правительства он уделяет больше времени международной политике, чем... РИА Новости, 11.11.2025
в мире
сша
дональд трамп
марджори тейлор грин
сша
2025
в мире, сша, дональд трамп, марджори тейлор грин
В мире, США, Дональд Трамп, Марджори Тейлор Грин
Трамп заявил, что его экс-сторонница Грин сбилась с пути

Трамп заявил, что критикующая его бывшая сторонница Марджори Грин сбилась с пути

© AP Photo / Susan WalshЧлен Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отверг предположение о том, что на фоне перебоев в работе правительства он уделяет больше времени международной политике, чем внутренней, заявив, что его бывшая сторонница, член палаты представителей Марджори Тейлор Грин сбилась с пути.
"Легко сказать: "не беспокойся о мире", но мир - это наш главный клиент. Мир был в огне, и мы могли быть в огне легко, если бы президентом не был человек, который понимает, что делает", - сказал Трамп в Белом доме.
Он заявил, что Тейлор Грин "сбилась с пути", раз выступает с критикой его усилий на мировой арене.
