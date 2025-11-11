https://ria.ru/20251111/tramp-2054057034.html
Трамп заявил, что его экс-сторонница Грин сбилась с пути
Трамп заявил, что его экс-сторонница Грин сбилась с пути
Трамп заявил, что его экс-сторонница Грин сбилась с пути
Президент США Дональд Трамп отверг предположение о том, что на фоне перебоев в работе правительства он уделяет больше времени международной политике, чем...
2025-11-11
2025-11-11T00:44:00+03:00
2025-11-11T00:44:00+03:00
Трамп заявил, что его экс-сторонница Грин сбилась с пути
Трамп заявил, что критикующая его бывшая сторонница Марджори Грин сбилась с пути
ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отверг предположение о том, что на фоне перебоев в работе правительства он уделяет больше времени международной политике, чем внутренней, заявив, что его бывшая сторонница, член палаты представителей Марджори Тейлор Грин сбилась с пути.
"Легко сказать: "не беспокойся о мире", но мир - это наш главный клиент. Мир был в огне, и мы могли быть в огне легко, если бы президентом не был человек, который понимает, что делает", - сказал Трамп
в Белом доме.
Он заявил, что Тейлор Грин "сбилась с пути", раз выступает с критикой его усилий на мировой арене.