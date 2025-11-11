Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о скором завершении шатдауна в США - РИА Новости, 11.11.2025
00:29 11.11.2025
Трамп заявил о скором завершении шатдауна в США
Трамп заявил о скором завершении шатдауна в США
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что прекращение работы федеральных учреждений (шатдаун) будет устранено в кратчайшие сроки. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T00:29:00+03:00
2025-11-11T00:29:00+03:00
2025
Трамп заявил о скором завершении шатдауна в США

Трамп ожидает, что шатдаун правительства США закончится в ближайшее время

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что прекращение работы федеральных учреждений (шатдаун) будет устранено в кратчайшие сроки.
"Мы очень вскоре откроем страну", - сказал Трамп.
Он добавил, что участники переговоров в Конгрессе уже близки к заключению соглашения, которое "устроит всех".
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Сенат США одобрил пакет законопроектов для завершения шатдауна
Вчера, 06:56
 
