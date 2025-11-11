https://ria.ru/20251111/tramp-2054056249.html
Трамп заявил о скором завершении шатдауна в США
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что прекращение работы федеральных учреждений (шатдаун) будет устранено в кратчайшие сроки. РИА Новости, 11.11.2025
