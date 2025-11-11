Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, от каких людей в администрации избавился - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:22 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/tramp-2054055810.html
Трамп рассказал, от каких людей в администрации избавился
Трамп рассказал, от каких людей в администрации избавился - РИА Новости, 11.11.2025
Трамп рассказал, от каких людей в администрации избавился
Президент США Дональд Трамп рассказал, что избавился от тех людей в своей администрации, от кого был не в восторге. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T00:22:00+03:00
2025-11-11T00:22:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
илон маск
tesla motors
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050039269_0:195:3071:1922_1920x0_80_0_0_a9aa9a0c55b7afd71340ef63c7e8449b.jpg
https://ria.ru/20251105/tramp-2053012022.html
https://ria.ru/20251105/ssha-2052933825.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050039269_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_c636b5f0c1ef2dffe2f59f4b86e25638.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, илон маск, tesla motors
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Tesla motors
Трамп рассказал, от каких людей в администрации избавился

Трамп заявил, что выгнал из администрации тех людей, кто не вызывал восторга

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал, что избавился от тех людей в своей администрации, от кого был не в восторге.
"Мы от них избавились, мы нашли тех, от кого были не в восторге, и выгнали их", - заявил Трамп в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Трамп пошутил про дисциплинированность своей администрации
5 ноября, 17:04
Он не привел подробностей о тех, кого имеет в виду.
Самым громким скандалом в администрации была ситуация между возглавлявшим департамент по контролю за эффективностью правительства (DOGE) Илоном Маском и главой Белого дома.
В июне между главой Tesla и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
Флаги США - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Американцы подали в суд на администрацию Трампа, пишет Bloomberg
5 ноября, 12:04
 
В миреСШАДональд ТрампИлон МаскTesla motors
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала