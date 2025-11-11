Трамп заявил, что США могут оказаться на пороге катастрофы

ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна может оказаться на пороге катастрофы в сфере национальной безопасности в случае признания американским Верховным судом введенных им пошлин незаконными.
"И если суд их отменит, то это будет катастрофой. Честно говоря, это станет проблемой национальной безопасности нашей страны. Но никто не верит в их отмену (судом - ред.)", - заявил Трамп журналистам.
Апелляционный суд США в конце августа постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает президенту права вводить импортные пошлины. Верховному суду предстоит определить, имел ли Трамп право использовать этот закон как основу для тарифной политики, которая затрагивает десятки государств.
Министр финансов США Скотт Бессент в четверг сообщил, что начавшиеся слушания по этому вопросу в Верховном суде оставили у него очень хорошее впечатление.