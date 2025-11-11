Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что США могут оказаться на пороге катастрофы - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:21 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/tramp-2054055657.html
Трамп заявил, что США могут оказаться на пороге катастрофы
Трамп заявил, что США могут оказаться на пороге катастрофы - РИА Новости, 11.11.2025
Трамп заявил, что США могут оказаться на пороге катастрофы
Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна может оказаться на пороге катастрофы в сфере национальной безопасности в случае признания американским... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T00:21:00+03:00
2025-11-11T00:21:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
скотт бессент
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050858358_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_22e81ca3896133e0bab4e453d8da0a3e.jpg
https://ria.ru/20251109/ssha-2053822071.html
https://ria.ru/20251102/dom-2052537968.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050858358_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_908e17886be906d5728399751032ab60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп заявил, что США могут оказаться на пороге катастрофы

Трамп: США столкнутся с катастрофой в нацбезопасности в случае отмены пошлин

© AP Photo / Allison RobbertПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Allison Robbert
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна может оказаться на пороге катастрофы в сфере национальной безопасности в случае признания американским Верховным судом введенных им пошлин незаконными.
"И если суд их отменит, то это будет катастрофой. Честно говоря, это станет проблемой национальной безопасности нашей страны. Но никто не верит в их отмену (судом - ред.)", - заявил Трамп журналистам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Трамп пообещал выплатить американцам дивиденды на фоне доходов от пошлин
9 ноября, 20:27
Апелляционный суд США в конце августа постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает президенту права вводить импортные пошлины. Верховному суду предстоит определить, имел ли Трамп право использовать этот закон как основу для тарифной политики, которая затрагивает десятки государств.
Министр финансов США Скотт Бессент в четверг сообщил, что начавшиеся слушания по этому вопросу в Верховном суде оставили у него очень хорошее впечатление.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В Белом доме рассказали о планах на случай отмены судом пошлин
2 ноября, 19:29
 
В миреСШАДональд ТрампСкотт БессентВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала