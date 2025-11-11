https://ria.ru/20251111/tramp-2054054792.html
Трамп объявил о соглашении с лидером Сирии
Трамп объявил о соглашении с лидером Сирии - РИА Новости, 11.11.2025
Трамп объявил о соглашении с лидером Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что достиг соглашения с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, которое сделает САР успешной. РИА Новости, 11.11.2025
Трамп объявил о соглашении с лидером Сирии
Трамп заявил о достижении соглашения с президентом Сирии аш-Шараа