Трамп назвал условие сокращения пошлин против Индии
Президент США Дональд Трамп считает, что Индия очень существенно сократила импорт российской нефти, поэтому пошлины против Нью-Дели в будущем сократятся. РИА Новости, 11.11.2025
