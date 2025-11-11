Такое не прощают: Трамп принял окончательное решение по Зеленскому

В своем недавнем интервью британскому изданию The Guardian лидер киевской шайки профессионально спародировал мультипликационного шакала Табаки, заявив, что все в мире боятся Трампа, кроме него, — потому что они друзья: "Бояться должны враги. Мы не враги Америке. Мы друзья. Так чего же нам бояться?"
Действительно.
Бояться совершенно нечего: ровно до тех пор, пока ты не разинул рот на косточку хозяина.
Вчера с бывшей Украины начали сыпаться новости: антикоррупционные агентства НАБУ и САП (находящиеся в ведении американского ФБР) обнародовали первый кусочек результатов операции, которая длилась больше года. В фокусе следователей — масштабная коррупционная схема, охватывающая стратегические предприятия Украины (включая "Энергоатом").
В частности, согласно первым контролируемым утечкам, некая группа высокопоставленных лиц на системной основе получала откаты в размере десяти-пятнадцати процентов от стоимости всех контрактов с НАЭК "Энергоатом", в связи с чем потери бюджета исчисляются миллиардами гривен. Следствие делает основной упор на том, что средства, которые должны были идти на строительство защитных сооружений для АЭС, были разворованы и выведены за рубеж.
На данный момент проводятся обыски у бывшего главы Минэнерго и нынешнего главы Минюста Украины Галущенко (который тут же подал в отставку) и персонажа по фамилии Миндич, которого считают близким другом и фактическим личным "кошельком" Зеленского.
В первый раз в НАБУ озвучили фамилию Миндича на фоне расследования в отношении компании Fire Point, которая, будучи изначально телевизионно-продюсерской компанией, получила подряд на производство дальнобойных ракет "Фламинго" и жирный кусок от поставок в ВСУ ударных дронов. По некоторым данным, в 2024 году через Fire Point проходило до 30 процентов всех закупок дронов для МО Украины, причем закупки эти велись с совершенно адской наценкой. По мнению НАБУ, именно Миндич является конечным бенефициаром компании.
Когда запахло жареным, Зеленский попытался срочно переподчинить себе все антикоррупционные структуры, но тут вспыхнули "народные протесты", а непублично ему больно дали по рукам железной линейкой. Киевскому клоуну и его европейским кураторам стоило больших трудов убедить Трампа, что мальчишеские шалости больше не повторятся, но в этот раз, похоже, за кровавого и вороватого комедианта взялись всерьез.
Дело в том, что шайка Зеленского воровала не только европейские деньги, на которые Трампу плевать, но и американские. Только в 2024 году США направили Киеву "на поддержку энергетического сектора Украины" почти миллиард долларов из федерального бюджета, а сейчас с помощью прослушек НАБУ выясняется, что Миндич, Галущенко и ряд других лиц увлеченно обсуждали, как лучше пилить "сумасшедшие цифры" на защите объектов энергетики.
По невероятному совпадению (хотя, конечно, нет) нынешний всплеск активности НАБУ совпал с недавним визитом в Киев посла США в НАТО Мэттью Уитакера, который заявил, что "эта бессмысленная война должна закончиться и что мир, достигнутый благодаря усилиям президента Трампа, является единственным возможным путем вперед", — то есть Зеленскому дали указание сворачиваться.
Однако, судя по всему, комик с Банковой получил очередные гарантии от европейцев и указания эти проигнорировал. Это значит, что если ФБР доберется до Миндича, который находится в бегах, до того, как он случайно упадет с балкона, то Зеленский еще сто раз вспомнит свои слова про безоблачную дружбу с Трампом.
Почуяв, что под Зеленским шатается самодельный трон, британцы тут же ткнули палкой в своего протеже Залужного, который послушно проблеял: "Украина не исключает мир. Мы отвергаем капитуляцию, замаскированную под мир. Справедливое урегулирование должно восстановить нашу территориальную целостность, обеспечить ответственность за военные преступления и гарантировать, что ни один агрессор больше никогда не будет угрожать Европе из Москвы. Что-либо меньшее будет предательством не только украинцев, но и принципов, которые обеспечивают безопасность и свободу свободного мира." Иными словами: так точно, готов к войне до последнего украинца и, если надо, — европейца; когда прикажете начать третью мировую?
Получается, что американцы оказались в сложной ситуации: Зеленский — крыса и вор, но другие еще хуже. Единственный вариант — подсадить его на крючок ФБР, попытки чего, собственно, мы сейчас и наблюдаем.
Для России же эти метания не меняют ничего.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вчера заявил, что Москва хотела бы, чтобы конфликт на Украине завершился "как можно скорее", но "завершиться он может тогда, когда Россия достигнет тех задач, которые ставила изначально". И если этому поможет тотальная коррупция на Украине, ее можно только горячо приветствовать. Беги, Миндич, беги!