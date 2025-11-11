Такое не прощают: Трамп принял окончательное решение по Зеленскому

В своем недавнем интервью британскому изданию The Guardian лидер киевской шайки профессионально спародировал мультипликационного шакала Табаки, заявив, что все в мире боятся Трампа, кроме него, — потому что они друзья: "Бояться должны враги. Мы не враги Америке. Мы друзья. Так чего же нам бояться?"

Действительно.

Бояться совершенно нечего: ровно до тех пор, пока ты не разинул рот на косточку хозяина.

Вчера с бывшей Украины начали сыпаться новости: антикоррупционные агентства НАБУ и САП (находящиеся в ведении американского ФБР) обнародовали первый кусочек результатов операции, которая длилась больше года. В фокусе следователей — масштабная коррупционная схема, охватывающая стратегические предприятия Украины (включая "Энергоатом").

В частности, согласно первым контролируемым утечкам, некая группа высокопоставленных лиц на системной основе получала откаты в размере десяти-пятнадцати процентов от стоимости всех контрактов с НАЭК "Энергоатом", в связи с чем потери бюджета исчисляются миллиардами гривен. Следствие делает основной упор на том, что средства, которые должны были идти на строительство защитных сооружений для АЭС, были разворованы и выведены за рубеж.

На данный момент проводятся обыски у бывшего главы Минэнерго и нынешнего главы Минюста Украины Галущенко (который тут же подал в отставку) и персонажа по фамилии Миндич, которого считают близким другом и фактическим личным "кошельком" Зеленского.

В первый раз в НАБУ озвучили фамилию Миндича на фоне расследования в отношении компании Fire Point, которая, будучи изначально телевизионно-продюсерской компанией, получила подряд на производство дальнобойных ракет "Фламинго" и жирный кусок от поставок в ВСУ ударных дронов. По некоторым данным, в 2024 году через Fire Point проходило до 30 процентов всех закупок дронов для МО Украины, причем закупки эти велись с совершенно адской наценкой. По мнению НАБУ, именно Миндич является конечным бенефициаром компании.

Когда запахло жареным, Зеленский попытался срочно переподчинить себе все антикоррупционные структуры, но тут вспыхнули "народные протесты", а непублично ему больно дали по рукам железной линейкой. Киевскому клоуну и его европейским кураторам стоило больших трудов убедить Трампа, что мальчишеские шалости больше не повторятся, но в этот раз, похоже, за кровавого и вороватого комедианта взялись всерьез.

Дело в том, что шайка Зеленского воровала не только европейские деньги, на которые Трампу плевать, но и американские. Только в 2024 году США направили Киеву "на поддержку энергетического сектора Украины" почти миллиард долларов из федерального бюджета, а сейчас с помощью прослушек НАБУ выясняется, что Миндич, Галущенко и ряд других лиц увлеченно обсуждали, как лучше пилить "сумасшедшие цифры" на защите объектов энергетики.

По невероятному совпадению (хотя, конечно, нет) нынешний всплеск активности НАБУ совпал с недавним визитом в Киев посла США в НАТО Мэттью Уитакера, который заявил, что "эта бессмысленная война должна закончиться и что мир, достигнутый благодаря усилиям президента Трампа, является единственным возможным путем вперед", — то есть Зеленскому дали указание сворачиваться.

Однако, судя по всему, комик с Банковой получил очередные гарантии от европейцев и указания эти проигнорировал. Это значит, что если ФБР доберется до Миндича, который находится в бегах, до того, как он случайно упадет с балкона, то Зеленский еще сто раз вспомнит свои слова про безоблачную дружбу с Трампом.

Почуяв, что под Зеленским шатается самодельный трон, британцы тут же ткнули палкой в своего протеже Залужного, который послушно проблеял: "Украина не исключает мир. Мы отвергаем капитуляцию, замаскированную под мир. Справедливое урегулирование должно восстановить нашу территориальную целостность, обеспечить ответственность за военные преступления и гарантировать, что ни один агрессор больше никогда не будет угрожать Европе из Москвы. Что-либо меньшее будет предательством не только украинцев, но и принципов, которые обеспечивают безопасность и свободу свободного мира." Иными словами: так точно, готов к войне до последнего украинца и, если надо, — европейца; когда прикажете начать третью мировую?

Получается, что американцы оказались в сложной ситуации: Зеленский — крыса и вор, но другие еще хуже. Единственный вариант — подсадить его на крючок ФБР, попытки чего, собственно, мы сейчас и наблюдаем.

Для России же эти метания не меняют ничего.