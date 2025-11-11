Рейтинг@Mail.ru
Прощание с почетным профессором СПбГУ Георгием Толстым пройдет 13 ноября - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/tolstoj-2054229725.html
Прощание с почетным профессором СПбГУ Георгием Толстым пройдет 13 ноября
Прощание с почетным профессором СПбГУ Георгием Толстым пройдет 13 ноября - РИА Новости, 11.11.2025
Прощание с почетным профессором СПбГУ Георгием Толстым пройдет 13 ноября
Прощание с почетным профессором Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Георгием (Юрием) Толстым пройдет 13 ноября, сообщил университет. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T15:50:00+03:00
2025-11-11T15:50:00+03:00
общество
россия
владимир путин
дмитрий медведев
александр бастрыкин
санкт-петербургский государственный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053926003_103:0:1134:580_1920x0_80_0_0_9b98cdee47ef20174511220e7148ab46.jpg
https://ria.ru/20251110/medvedev-2054042470.html
https://ria.ru/20250909/takho-godi-2040674345.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053926003_90:0:1157:800_1920x0_80_0_0_86e46dbc9a7028e8fdc7c3b986848973.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, дмитрий медведев, александр бастрыкин, санкт-петербургский государственный университет
Общество, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Александр Бастрыкин, Санкт-Петербургский государственный университет

Прощание с почетным профессором СПбГУ Георгием Толстым пройдет 13 ноября

© Фото : Санкт-Петербургский государственный университетПрофессор кафедры гражданского права СПбГУ Юрий Толстой
Профессор кафедры гражданского права СПбГУ Юрий Толстой - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : Санкт-Петербургский государственный университет
Профессор кафедры гражданского права СПбГУ Юрий Толстой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Прощание с почетным профессором Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Георгием (Юрием) Толстым пройдет 13 ноября, сообщил университет.
Вуз в понедельник сообщил о смерти Толстого на 99-м году жизни. Согласно материалам университета, под руководством Толстого учились, в частности, президент РФ Владимир Путин, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, а также министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
Профессор кафедры гражданского права СПбГУ Юрий Толстой - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Георгия Толстого
10 ноября, 21:18
"Гражданская панихида состоится 13 ноября 2025 года в 11.00 в Актовом зале здания Двенадцати коллегий Санкт‑Петербургского государственного университета", – сообщается на сайте СПбГУ.
В тот же день в полдень в университетском храме Святых апостолов Петра и Павла пройдет отпевание, после которого на Никольском кладбище в Свято‑Троицкой Александро‑Невской Лавре состоятся похороны Толстого.
Как сообщается в материалах на сайте вуза, Толстой родился 24 сентября 1927 года в семье инженера и преподавателя иностранных языков. Он поступил на первый курс юридического факультета университета сразу после окончания Великой Отечественной войны, а преподавательскую деятельность начал уже в 1952 году. В 1956 году Толстой стал доцентом, в 1972 году – профессором кафедры гражданского права Ленинградского государственного университета (ныне СПбГУ).
Толстой является автором более 200 научных трудов, включая 10 монографий, а также нескольких автобиографических книг.
В преддверии 95-летнего юбилея в сентябре 2022 года Толстой стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". В 1999 году он также был удостоен высшей ведомственной медали министерства юстиции РФ — памятной медали имени Анатолия Кони. Ему присвоено звание заслуженного деятеля науки Российской Федерации, а также почетного работника юстиции России.
Аза Тахо-Годи - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Умерла почетный профессор филфака МГУ Аза Тахо-Годи
9 сентября, 14:18
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинДмитрий МедведевАлександр БастрыкинСанкт-Петербургский государственный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала