Прощание с почетным профессором СПбГУ Георгием Толстым пройдет 13 ноября

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Прощание с почетным профессором Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Георгием (Юрием) Толстым пройдет 13 ноября, сообщил университет.

"Гражданская панихида состоится 13 ноября 2025 года в 11.00 в Актовом зале здания Двенадцати коллегий Санкт‑Петербургского государственного университета", – сообщается на сайте СПбГУ

В тот же день в полдень в университетском храме Святых апостолов Петра и Павла пройдет отпевание, после которого на Никольском кладбище в Свято‑Троицкой Александро‑Невской Лавре состоятся похороны Толстого.

Как сообщается в материалах на сайте вуза, Толстой родился 24 сентября 1927 года в семье инженера и преподавателя иностранных языков. Он поступил на первый курс юридического факультета университета сразу после окончания Великой Отечественной войны, а преподавательскую деятельность начал уже в 1952 году. В 1956 году Толстой стал доцентом, в 1972 году – профессором кафедры гражданского права Ленинградского государственного университета (ныне СПбГУ).

Толстой является автором более 200 научных трудов, включая 10 монографий, а также нескольких автобиографических книг.