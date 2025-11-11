Аш-Шараа заявил, что не имел отношения к атакам на башни-близнецы

ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил в интервью Fox News, что не имеет отношения к теракту 11 сентября 2001 года, совершенному террористической группировкой "Аль-Каида"*, так как был тогда молод и не принимал никаких решений.
Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.
* Запрещенная в России террористическая организация.
