Аш-Шараа заявил, что не имел отношения к атакам на башни-близнецы - РИА Новости, 11.11.2025
03:36 11.11.2025
Аш-Шараа заявил, что не имел отношения к атакам на башни-близнецы
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил в интервью Fox News, что не имеет отношения к теракту 11 сентября 2001 года, совершенному... РИА Новости, 11.11.2025
в мире, нью-йорк (город), вашингтон (штат), пенсильвания, ахмед аш-шараа, аль-каида
В мире, Нью-Йорк (город), Вашингтон (штат), Пенсильвания, Ахмед аш-Шараа, Аль-Каида
© AP Photo / Gene BoyarsТеракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
© AP Photo / Gene Boyars
Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил в интервью Fox News, что не имеет отношения к теракту 11 сентября 2001 года, совершенному террористической группировкой "Аль-Каида"*, так как был тогда молод и не принимал никаких решений.
"Мне было всего 19 лет, я был очень молодым человеком и не имел тогда никаких полномочий принятия решений. Я не имею к этому никакого отношения, и в то время "Аль-Каиды"* не было в моём регионе", - сказал аш-Шараа.
Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Флаг Сирии - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
В центре Дамаска произошел взрыв
16 августа, 21:21
 
В миреНью-Йорк (город)Вашингтон (штат)ПенсильванияАхмед аш-ШарааАль-Каида
 
 
