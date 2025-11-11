https://ria.ru/20251111/tatarstan-2054292439.html
В Татарстане задержали владельца "Волгадорстроя"
В Татарстане задержали владельца "Волгадорстроя"
КАЗАНЬ, 11 ноя – РИА Новости. Учредитель компании "Волгадорстрой", участвовавшей в строительстве участков федеральных трасс М-12 и М-7, Айрат Миннуллин задержан в Татарстане, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"Задержан, ведутся следственные действия", - сказал собеседник агентства.
Он отказался комментировать подробности задержания и суть подозрений.
Согласно данным из открытых источников, "Волгадорстрой" - одна из крупнейших автодорожных структур Татарстана, основным направлением деятельности которой является строительство, ремонт и планово-предупредительный ремонт автомобильных дорог общего пользования. В частности, компания вела работы на участках платной скоростной трассы М-12 Москва
- Казань
, обход Нижнекамска
и Набережных Челнов
на трассе М-7.
Арбитражный суд Татарстана, как следует из картотеки дел, в сентябре 2025 года признал компанию "Волгадорстрой" банкротом по заявлению ООО "БСЛ инжиниринг" и ввел в отношении нее процедуру конкурсного производства сроком до 9 марта 2026 года.