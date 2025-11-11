В Татарстане задержали владельца "Волгадорстроя"

КАЗАНЬ, 11 ноя – РИА Новости. Учредитель компании "Волгадорстрой", участвовавшей в строительстве участков федеральных трасс М-12 и М-7, Айрат Миннуллин задержан в Татарстане, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

Арбитражный суд Татарстана, как следует из картотеки дел, в сентябре 2025 года признал компанию "Волгадорстрой" банкротом по заявлению ООО "БСЛ инжиниринг" и ввел в отношении нее процедуру конкурсного производства сроком до 9 марта 2026 года.