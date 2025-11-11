МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Поражение ВСУ в зоне СВО становится очевидным, однако Запад продолжает это отрицать, пишет норвежский портал Steigan.
"Война Запада на Украине проиграна. Она была проиграна давно, но теперь это больше невозможно скрыть", — говорится в публикации.
Автор отметил, что западные политики и СМИ продолжают подстрекать население Украины к продолжению конфликта, хотя сами они никогда не стали бы рисковать своими жизнями ради Киева.
"Они считают совершенно нормальным, что украинцы гибнут толпами, если так можно задеть Россию", — подчеркивается в статье.
По данным портала, украинская армия переживает рекордное число случаев дезертирства, а ее подразделения деморализованы, истощены и не способны удерживать позиции.
Автор также раскритиковал украинское "коррумпированное и некомпетентное" правительство и нежелание западных лидеров начать мирные переговоры, из-за чего, по его словам, украинцы "прольют еще больше крови".
Ранее Минобороны России сообщило, что за прошедшие сутки российские войска взяли под контроль Новое и Сладкое в Запорожской области, а также Гнатовку в ДНР. Потери украинской стороны составили до 1225 военнослужащих и 14 бронемашин.