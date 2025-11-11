"Скрыть невозможно". На Западе сделали заявление о крахе ВСУ

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Поражение ВСУ в зоне СВО становится очевидным, однако Запад продолжает это отрицать, пишет норвежский портал Steigan

"Война Запада на Украине проиграна. Она была проиграна давно, но теперь это больше невозможно скрыть", — говорится в публикации.

Автор отметил, что западные политики и СМИ продолжают подстрекать население Украины к продолжению конфликта, хотя сами они никогда не стали бы рисковать своими жизнями ради Киева

"Они считают совершенно нормальным, что украинцы гибнут толпами, если так можно задеть Россию", — подчеркивается в статье.

По данным портала, украинская армия переживает рекордное число случаев дезертирства, а ее подразделения деморализованы, истощены и не способны удерживать позиции.

Автор также раскритиковал украинское "коррумпированное и некомпетентное" правительство и нежелание западных лидеров начать мирные переговоры, из-за чего, по его словам, украинцы "прольют еще больше крови".