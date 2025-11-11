Рейтинг@Mail.ru
"Скрыть невозможно". На Западе сделали заявление о крахе ВСУ - РИА Новости, 11.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
17:50 11.11.2025
"Скрыть невозможно". На Западе сделали заявление о крахе ВСУ
"Скрыть невозможно". На Западе сделали заявление о крахе ВСУ
Поражение ВСУ в зоне СВО становится очевидным, однако Запад продолжает это отрицать, пишет норвежский портал Steigan. РИА Новости, 11.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире, украина, киев, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Поражение ВСУ в зоне СВО становится очевидным, однако Запад продолжает это отрицать, пишет норвежский портал Steigan.
"Война Запада на Украине проиграна. Она была проиграна давно, но теперь это больше невозможно скрыть", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Время молиться". В США обратились к сторонникам Зеленского
Вчера, 13:18
Автор отметил, что западные политики и СМИ продолжают подстрекать население Украины к продолжению конфликта, хотя сами они никогда не стали бы рисковать своими жизнями ради Киева.
"Они считают совершенно нормальным, что украинцы гибнут толпами, если так можно задеть Россию", — подчеркивается в статье.
По данным портала, украинская армия переживает рекордное число случаев дезертирства, а ее подразделения деморализованы, истощены и не способны удерживать позиции.
Автор также раскритиковал украинское "коррумпированное и некомпетентное" правительство и нежелание западных лидеров начать мирные переговоры, из-за чего, по его словам, украинцы "прольют еще больше крови".
Ранее Минобороны России сообщило, что за прошедшие сутки российские войска взяли под контроль Новое и Сладкое в Запорожской области, а также Гнатовку в ДНР. Потери украинской стороны составили до 1225 военнослужащих и 14 бронемашин.
Военнослужащие расчета самоходной пушки 2С7 Пион в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
На Западе раскрыли, что на самом деле происходит с ВСУ
Вчера, 03:52
 
