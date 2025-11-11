Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, что на самом деле происходит с ВСУ - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:52 11.11.2025 (обновлено: 03:53 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/svo-2054070122.html
На Западе раскрыли, что на самом деле происходит с ВСУ
На Западе раскрыли, что на самом деле происходит с ВСУ - РИА Новости, 11.11.2025
На Западе раскрыли, что на самом деле происходит с ВСУ
Украинский командир рассказал о количестве погибших бойцов в своем подразделении, опровергнув распространяемые Киевом мифы о минимальных потерях ВСУ и... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T03:52:00+03:00
2025-11-11T03:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
киев
запорожская область
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053874957_0:165:3052:1882_1920x0_80_0_0_30a141e2bf6d181299fa38b181da3daa.jpg
https://ria.ru/20251109/ukraina-2053706324.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
запорожская область
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053874957_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_24e507eee8653bca8af58ea29aed5bc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, киев, запорожская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Киев, Запорожская область, Донецкая Народная Республика
На Западе раскрыли, что на самом деле происходит с ВСУ

CBC: в ВСУ заявляют об огромных потерях и ненадежности натовского оборудования

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО
Военнослужащие расчета самоходной пушки 2С7 Пион в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Украинский командир рассказал о количестве погибших бойцов в своем подразделении, опровергнув распространяемые Киевом мифы о минимальных потерях ВСУ и эффективности натовского оборудования, рассказывается в материале канадского телеканала CBC.
"Я уже семь месяцев командир. За это время через мое подразделение прошло около 2000 человек. Трех четвертей из них здесь уже нет", — цитирует канал украинского командира, которого называет Вовой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Картинки вышли боком: Киев проворонил главный удар России
9 ноября, 08:00
Также он пожаловался на натовское оборудование, которое применяют ВСУ.
"Радиоэлектронная борьба — глушение сигналов и тому подобное — ненадежна и совершенно не работает против оптоволоконных дронов", — отметил Вова.
По данным Минобороны, за прошедшие сутки российские войска взяли под контроль Новое и Сладкое в Запорожской области, а также Гнатовку в ДНР. Украинские войска потеряли до 1225 военнослужащих и 14 бронемашин.а взяли под контроль Новое и Сладкое в Запорожской области, а также Гнатовку в ДНР. Украинские войска потеряли до 1225 военнослужащих и 14 бронемашин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныКиевЗапорожская областьДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала