На Западе раскрыли, что на самом деле происходит с ВСУ

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Украинский командир рассказал о количестве погибших бойцов в своем подразделении, опровергнув распространяемые Киевом мифы о минимальных потерях ВСУ и эффективности натовского оборудования, рассказывается в материале канадского телеканала CBC.
"Я уже семь месяцев командир. За это время через мое подразделение прошло около 2000 человек. Трех четвертей из них здесь уже нет", — цитирует канал украинского командира, которого называет Вовой.
Также он пожаловался на натовское оборудование, которое применяют ВСУ.
"Радиоэлектронная борьба — глушение сигналов и тому подобное — ненадежна и совершенно не работает против оптоволоконных дронов", — отметил Вова.
По данным Минобороны, за прошедшие сутки российские войска взяли под контроль Новое и Сладкое в Запорожской области, а также Гнатовку в ДНР. Украинские войска потеряли до 1225 военнослужащих и 14 бронемашин.
