Комиссия РПЦ поддержала идею канонизации Суворова, рассказал протоирей
11:49 11.11.2025 (обновлено: 18:40 11.11.2025)
Комиссия РПЦ поддержала идею канонизации Суворова, рассказал протоирей
Комиссия РПЦ поддержала идею канонизации Суворова, рассказал протоирей

© Charles de Steuben (1815)Портрет Александра Суворова. Художник Карл Штейбен
© Charles de Steuben (1815)
Портрет Александра Суворова. Художник Карл Штейбен. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Участники Синодальной комиссии по канонизации святых Русской православной церкви (РПЦ) на заседании высказывались "за" прославление в лике святых полководца Александра Суворова, рассказал РИА Новости член комиссии, профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин.
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости предложил приравнять российского полководца Александра Суворова к лику святых. Он сообщил, что уже подготовил соответствующее обращение в Церковь.
"Эта тема рассматривалась, думаю, год или два назад на заседании Синодальной комиссии по канонизации, в котором я участвовал. И большинство высказалось "за". Может быть, и никто не возражал. Впечатление такое было, что в целом комиссия эту идею поддержала", – сказал протоиерей Владислав Цыпин в беседе с агентством.
В дальнейшем, добавил он, на заседаниях комиссии по канонизации рассмотрение этой темы присутствовало "в рабочем порядке", и отдельно не поднималось.
Подготовка возможной канонизации полководца Александра Суворова была запущена Священным синодом Русской православной церкви (РПЦ) по предложению патриарха Московского и всея Руси Кирилла в августе 2023 года. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда после этого сообщал, что канонизация – это прерогатива Архиерейского собора Русской православной церкви, и ей должен предшествовать большой подготовительный процесс. Синод также передавал подготовку этого вопроса на рассмотрение профильной церковной комиссии.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Мишустин назвал РПЦ хранительницей традиций народа
9 ноября, 14:32
 
Религия
 
 
