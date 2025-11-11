https://ria.ru/20251111/suvorov-2054134906.html
Комиссия РПЦ поддержала идею канонизации Суворова, рассказал протоирей
2025-11-11T11:49:00+03:00
2025-11-11T11:49:00+03:00
2025-11-11T18:40:00+03:00
https://ria.ru/20251109/rossiya-2053783848.html
Цыпин: комиссия РПЦ не возражала против канонизации Суворова
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Участники Синодальной комиссии по канонизации святых Русской православной церкви (РПЦ) на заседании высказывались "за" прославление в лике святых полководца Александра Суворова, рассказал РИА Новости член комиссии, профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин.
Депутат Госдумы
от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет
в беседе с РИА Новости предложил приравнять российского полководца Александра Суворова
к лику святых. Он сообщил, что уже подготовил соответствующее обращение в Церковь.
"Эта тема рассматривалась, думаю, год или два назад на заседании Синодальной комиссии по канонизации, в котором я участвовал. И большинство высказалось "за". Может быть, и никто не возражал. Впечатление такое было, что в целом комиссия эту идею поддержала", – сказал протоиерей Владислав Цыпин в беседе с агентством.
В дальнейшем, добавил он, на заседаниях комиссии по канонизации рассмотрение этой темы присутствовало "в рабочем порядке", и отдельно не поднималось.
Подготовка возможной канонизации полководца Александра Суворова была запущена Священным синодом Русской православной церкви (РПЦ
) по предложению патриарха Московского и всея Руси Кирилла в августе 2023 года. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
после этого сообщал, что канонизация – это прерогатива Архиерейского собора Русской православной церкви, и ей должен предшествовать большой подготовительный процесс. Синод также передавал подготовку этого вопроса на рассмотрение профильной церковной комиссии.