Знакомый убитого экс-мэра Самары подтвердил данные СМИ о травле Тарховой

САМАРА, 11 ноя - РИА Новости. Знакомый убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова подтвердил РИА Новости данные СМИ о том, что внучка Екатерина Тархова травила своих дедушку и бабушку несколько дней.

"Да, есть такая информация", - сказал собеседник агентства, комментируя РИА Новости данные о том, что Тархова травила дедушку и бабушку на протяжении нескольких дней.

Он добавил, что до сих пор не найдены крупные останки Тарховых, были обнаружены только небольшие частицы в квартире - кровь, сосуды.

Ранее в СК РФ сообщали, что 56-летняя уроженка Самарской области Светлана Метревели из-за рубежа давала советы предполагаемым исполнителям убийства - своему племяннику Дмитрию Метревели и внучке Виктора Тархова . По версии следствия, они отравили потерпевших, чтобы завладеть их имуществом, заморозили тела с помощью азота, а затем расчленили и раскидали части по мусорным контейнерам в Самаре

Светлана и Дмитрий Метревели, проживающие за пределами России, объявлены в международный розыск. По ходатайству следователя суд заочно арестовал Дмитрия Метревели.

Как сообщали в СУСК России по Самарской области, 31 января друг бывшего мэра Самары заявил в полицию об его исчезновении. Выяснилось, что Виктор Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Следователи возбудили уголовное дело, по подозрению в совершении преступления была задержана внучка Тарховых. Позже ей предъявили обвинение в двойном убийстве.