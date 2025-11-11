https://ria.ru/20251111/sud-2054324424.html
Знакомый убитого экс-мэра Самары подтвердил данные СМИ о травле Тарховой
САМАРА, 11 ноя - РИА Новости. Знакомый убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова подтвердил РИА Новости данные СМИ о том, что внучка Екатерина Тархова травила своих дедушку и бабушку несколько дней.
"Да, есть такая информация", - сказал собеседник агентства, комментируя РИА Новости данные о том, что Тархова травила дедушку и бабушку на протяжении нескольких дней.
Он добавил, что до сих пор не найдены крупные останки Тарховых, были обнаружены только небольшие частицы в квартире - кровь, сосуды.
Ранее в СК РФ
сообщали, что 56-летняя уроженка Самарской области
Светлана Метревели из-за рубежа давала советы предполагаемым исполнителям убийства - своему племяннику Дмитрию Метревели и внучке Виктора Тархова
. По версии следствия, они отравили потерпевших, чтобы завладеть их имуществом, заморозили тела с помощью азота, а затем расчленили и раскидали части по мусорным контейнерам в Самаре
.
Светлана и Дмитрий Метревели, проживающие за пределами России, объявлены в международный розыск. По ходатайству следователя суд заочно арестовал Дмитрия Метревели.
Как сообщали в СУСК России по Самарской области, 31 января друг бывшего мэра Самары заявил в полицию об его исчезновении. Выяснилось, что Виктор Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Следователи возбудили уголовное дело, по подозрению в совершении преступления была задержана внучка Тарховых. Позже ей предъявили обвинение в двойном убийстве.
В июне СК РФ сообщил о новой фигурантке в деле - 78-летней Таисии Киселевой, которая является родственницей Дмитрия и Светланы Метревели. По данным следствия, женщина, действуя в сговоре с внучкой Тарховых и другими лицами, мошенническим путем завладела автомобилем супруги экс-мэра и продала его местному жителю более чем за один миллион рублей. Киселевой предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), она находится под домашним арестом. От дачи показаний фигурантка отказалась.