Жителю Калуги вынесли приговор за поджог сотовой вышки

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Житель Калуги осужден на 10 с половиной лет колонии за поджог в пьяном виде вышки сотовой связи, сообщила прокуратура Калужской области.

Сообщается, что 2-ой Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении 56-летнего жителя Калуги , который признан виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт).

"Судом установлено, что в сентябре 2024 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения совершил поджог вышки сотовой связи в Калуге, приведя в негодность оборудование базовой станции сотовой связи и причинив компании материальный ущерб в сумме свыше 190 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Калужской области