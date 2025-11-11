https://ria.ru/20251111/sud-2054322989.html
Жителю Калуги вынесли приговор за поджог сотовой вышки
Жителю Калуги вынесли приговор за поджог сотовой вышки
Житель Калуги осужден на 10 с половиной лет колонии за поджог в пьяном виде вышки сотовой связи, сообщила прокуратура Калужской области. РИА Новости, 11.11.2025
Жителя Калуги осудили на 10,5 года колонии за поджог вышки сотовой связи
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Житель Калуги осужден на 10 с половиной лет колонии за поджог в пьяном виде вышки сотовой связи, сообщила прокуратура Калужской области.
Сообщается, что 2-ой Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении 56-летнего жителя Калуги
, который признан виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ
(террористический акт).
"Судом установлено, что в сентябре 2024 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения совершил поджог вышки сотовой связи в Калуге, приведя в негодность оборудование базовой станции сотовой связи и причинив компании материальный ущерб в сумме свыше 190 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Калужской области
.
"Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил виновному наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием первых 2 лет тюрьме, остального срока - в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - информирует прокуратура.