Рейтинг@Mail.ru
Жителю Калуги вынесли приговор за поджог сотовой вышки - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:45 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/sud-2054322989.html
Жителю Калуги вынесли приговор за поджог сотовой вышки
Жителю Калуги вынесли приговор за поджог сотовой вышки - РИА Новости, 11.11.2025
Жителю Калуги вынесли приговор за поджог сотовой вышки
Житель Калуги осужден на 10 с половиной лет колонии за поджог в пьяном виде вышки сотовой связи, сообщила прокуратура Калужской области. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T19:45:00+03:00
2025-11-11T19:45:00+03:00
происшествия
калуга
калужская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_1aa6466e129adf64479df2477053c120.jpg
https://ria.ru/20251108/himki-2053652441.html
калуга
калужская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_0dbf5f8d6053c58704c40b7ad741a817.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калуга, калужская область, россия
Происшествия, Калуга, Калужская область, Россия
Жителю Калуги вынесли приговор за поджог сотовой вышки

Жителя Калуги осудили на 10,5 года колонии за поджог вышки сотовой связи

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Житель Калуги осужден на 10 с половиной лет колонии за поджог в пьяном виде вышки сотовой связи, сообщила прокуратура Калужской области.
Сообщается, что 2-ой Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении 56-летнего жителя Калуги, который признан виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт).
"Судом установлено, что в сентябре 2024 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения совершил поджог вышки сотовой связи в Калуге, приведя в негодность оборудование базовой станции сотовой связи и причинив компании материальный ущерб в сумме свыше 190 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Калужской области.
"Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил виновному наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием первых 2 лет тюрьме, остального срока - в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - информирует прокуратура.
Поджог полицейского автомобиля в Химках - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
В Подмосковье задержали подозреваемого в поджоге полицейского автомобиля
8 ноября, 14:10
 
ПроисшествияКалугаКалужская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала