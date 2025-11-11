Экс-главу управления Минобороны по гособоронзаказу осудили на десять лет

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к десяти годам колонии бывшего начальника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого за получение взятки и злоупотребление полномочиями, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд назначил Вертелецкому наказание в виде 10 лет лишения свободы", - сказали в суде.

Также суд лишил его воинского звания полковника и госнаград.

Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Отбывать наказание, согласно приговору, ему предстоит в колонии строгого режима. Помимо этого, суд обязал его погасить иск на 778 тысяч рублей.

Второго фигуранта дела полковника Владимира Хорошунова суд приговорил к 6 годам колонии общего режима, отметили в суде.