Суд по делу о хищениях при строительстве курских фортификаций перенесли

КУРСК, 11 ноя - РИА Новости. Судебное заседание по уголовному делу о хищениях при строительстве фортификаций в Курской области перенесено на 17 ноября в связи с правом подсудимых и иных участников процесса на отдых и обеденный перерыв, передает корреспондент РИА Новости.
Суд рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются экс-генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин и его заместитель Игорь Грабин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков. Одиннадцатого ноября Лукин заявил о ходатайстве об отложении судебного заседания в связи с отсутствием предоставления питания подсудимым и уточнил, что у него есть заболевание "Сахарный диабет 2 типа", при котором требуется регулярный прием пищи.
"Выслушав участников процесса, суд на месте постановил удовлетворить ходатайство подсудимого с целью соблюдения прав подсудимого и иных участников процесса, в частности подсудимых, находящихся под стражей на предоставление времени на отдых и обеденный перерыв в связи с долгим ожиданием подключения к видеоконференцсвязи с судом города Москвы. Слушание по настоящему делу объявляется отложенным на 17 ноября 2025 года в 11.00", - заявила судья Сверчкова в ходе судебного заседания.
Генеральная прокуратура РФ через суд потребовала взыскать с экс-главы КРКО Владимира Лукина, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, это следовало из исковых материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск был направлен в Ленинский районный суд Курска . Ответчиками по нему выступают гендиректор Лукин, его бывшие и нынешние заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова , Владислав Мартьянов, Денис Федоров, Максим Васильев, Юрий Бессонов, Максим Воронин, Владимир Коноплев, Иван Уткин; компании: ООО "КТК Сервис", ООО "Техимпэкс", ООО "Торговый Дом Курск ", ООО "Торговый Дом Курск ", ООО "Сиэми", ООО "Электростроймонтаж", ООО "Яртэс Инжиниринг", ООО "Энергосистема". В итоге суд взыскал с бывших руководителей КРКО свыше 4,1 миллиарда рублей.