Суд по делу о хищениях при строительстве курских фортификаций перенесли - РИА Новости, 11.11.2025
17:52 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/sud-2054288658.html
Суд по делу о хищениях при строительстве курских фортификаций перенесли
Суд по делу о хищениях при строительстве курских фортификаций перенесли - РИА Новости, 11.11.2025
Суд по делу о хищениях при строительстве курских фортификаций перенесли
Судебное заседание по уголовному делу о хищениях при строительстве фортификаций в Курской области перенесено на 17 ноября в связи с правом подсудимых и иных... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T17:52:00+03:00
2025-11-11T17:52:00+03:00
происшествия
курск
владимир лукин
денис федоров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg
https://ria.ru/20251106/fortifikatsii-2053194793.html
https://ria.ru/20251101/sud-2052327418.html
курск
происшествия, курск, владимир лукин, денис федоров
Происшествия, Курск, Владимир Лукин, Денис Федоров
Суд по делу о хищениях при строительстве курских фортификаций перенесли

Суд по делу о хищении при возведении курских фортификаций перенесли на 17 ноября

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Статуя богини правосудия
Статуя богини правосудия
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
КУРСК, 11 ноя - РИА Новости. Судебное заседание по уголовному делу о хищениях при строительстве фортификаций в Курской области перенесено на 17 ноября в связи с правом подсудимых и иных участников процесса на отдых и обеденный перерыв, передает корреспондент РИА Новости.
Суд рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются экс-генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин и его заместитель Игорь Грабин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков. Одиннадцатого ноября Лукин заявил о ходатайстве об отложении судебного заседания в связи с отсутствием предоставления питания подсудимым и уточнил, что у него есть заболевание "Сахарный диабет 2 типа", при котором требуется регулярный прием пищи.
Экс-депутат Курской областной Думы Максим Васильев в зале суда - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Свидетель рассказал, как миллионы на курские фортификации ушли Васильеву
6 ноября, 14:52
"Выслушав участников процесса, суд на месте постановил удовлетворить ходатайство подсудимого с целью соблюдения прав подсудимого и иных участников процесса, в частности подсудимых, находящихся под стражей на предоставление времени на отдых и обеденный перерыв в связи с долгим ожиданием подключения к видеоконференцсвязи с судом города Москвы. Слушание по настоящему делу объявляется отложенным на 17 ноября 2025 года в 11.00", - заявила судья Сверчкова в ходе судебного заседания.
Генеральная прокуратура РФ через суд потребовала взыскать с экс-главы КРКО Владимира Лукина, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, это следовало из исковых материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск был направлен в Ленинский районный суд Курска . Ответчиками по нему выступают гендиректор Лукин, его бывшие и нынешние заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова , Владислав Мартьянов, Денис Федоров, Максим Васильев, Юрий Бессонов, Максим Воронин, Владимир Коноплев, Иван Уткин; компании: ООО "КТК Сервис", ООО "Техимпэкс", ООО "Торговый Дом Курск ", ООО "Торговый Дом Курск ", ООО "Сиэми", ООО "Электростроймонтаж", ООО "Яртэс Инжиниринг", ООО "Энергосистема". В итоге суд взыскал с бывших руководителей КРКО свыше 4,1 миллиарда рублей.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Курский бизнесмен получил срок за хищения при возведении фортификаций
1 ноября, 15:01
 
ПроисшествияКурскВладимир ЛукинДенис Федоров
 
 
Версия 2023.1 Beta
