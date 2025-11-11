Суд по делу о хищениях при строительстве курских фортификаций перенесли

КУРСК, 11 ноя - РИА Новости. Судебное заседание по уголовному делу о хищениях при строительстве фортификаций в Курской области перенесено на 17 ноября в связи с правом подсудимых и иных участников процесса на отдых и обеденный перерыв, передает корреспондент РИА Новости.

Суд рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются экс-генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин и его заместитель Игорь Грабин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков. Одиннадцатого ноября Лукин заявил о ходатайстве об отложении судебного заседания в связи с отсутствием предоставления питания подсудимым и уточнил, что у него есть заболевание "Сахарный диабет 2 типа", при котором требуется регулярный прием пищи.

"Выслушав участников процесса, суд на месте постановил удовлетворить ходатайство подсудимого с целью соблюдения прав подсудимого и иных участников процесса, в частности подсудимых, находящихся под стражей на предоставление времени на отдых и обеденный перерыв в связи с долгим ожиданием подключения к видеоконференцсвязи с судом города Москвы. Слушание по настоящему делу объявляется отложенным на 17 ноября 2025 года в 11.00", - заявила судья Сверчкова в ходе судебного заседания.

Генеральная прокуратура РФ через суд потребовала взыскать с экс-главы КРКО Владимира Лукина, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, это следовало из исковых материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.