17:41 11.11.2025 (обновлено: 17:42 11.11.2025)
Верховный суд утвердил порядок предоставления данных иноагентов в Минюст
Верховный суд утвердил порядок предоставления данных иноагентов в Минюст
Верховный суд утвердил порядок предоставления данных иноагентов в Минюст

Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ утвердил порядок предоставления сведений иноагентов в Минюст, рассмотрев иск "Института права и публичной политики"* (внесен в список иноагентов), сообщили в пресс-службе суда.
В суде сообщили, что "Институт права и публичной политики"* и его директор Ольга Сидорович обратились в суд с иском об оспаривании порядка предоставления иностранным агентом сведений в Минюст РФ. В сообщении указывается, что ранее за нарушение этого порядка истцы были привлечены к административной ответственности. Как уточнили в пресс-службе, по мнению истцов, действующий порядок предоставления сведений якобы приводит к предоставлению искаженной и недостоверной информации.
"Верховный Суд России отказал в удовлетворении иска и разъяснил, что порядок предоставления отчетности установлен нормативным актом в соответствии с законодательством Российской Федерации, его соблюдение является обязательным для всех, кто получил статус иностранного агента на территории РФ, и не нарушает прав и законных интересов административных истцов", - сообщили в пресс-службе.
* внесен в список иноагентов
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Госдума проработает предложения о новых мерах в отношении иноагентов
29 октября, 13:27
 
Россия, Верховный суд РФ, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
