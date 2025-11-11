https://ria.ru/20251111/sud-2054281063.html
Верховный суд утвердил порядок предоставления данных иноагентов в Минюст
Верховный суд утвердил порядок предоставления данных иноагентов в Минюст - РИА Новости, 11.11.2025
Верховный суд утвердил порядок предоставления данных иноагентов в Минюст
Верховный суд РФ утвердил порядок предоставления сведений иноагентов в Минюст, рассмотрев иск "Института права и публичной политики"* (внесен в список... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T17:41:00+03:00
2025-11-11T17:41:00+03:00
2025-11-11T17:42:00+03:00
россия
верховный суд рф
министерство юстиции рф (минюст россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148365/83/1483658383_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b62cb0383648a807dc62892c34472c88.jpg
https://ria.ru/20251029/volodin-2051474974.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148365/83/1483658383_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_877d31fd66f9d5a8b2e8b5c8a7246cef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, верховный суд рф, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Верховный суд РФ, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Верховный суд утвердил порядок предоставления данных иноагентов в Минюст
Верховный суд РФ утвердил порядок предоставления сведений иноагентов в Минюст
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ утвердил порядок предоставления сведений иноагентов в Минюст, рассмотрев иск "Института права и публичной политики"* (внесен в список иноагентов), сообщили в пресс-службе суда.
В суде сообщили, что "Институт права и публичной политики"* и его директор Ольга Сидорович обратились в суд с иском об оспаривании порядка предоставления иностранным агентом сведений в Минюст РФ
. В сообщении указывается, что ранее за нарушение этого порядка истцы были привлечены к административной ответственности. Как уточнили в пресс-службе, по мнению истцов, действующий порядок предоставления сведений якобы приводит к предоставлению искаженной и недостоверной информации.
"Верховный Суд России отказал в удовлетворении иска и разъяснил, что порядок предоставления отчетности установлен нормативным актом в соответствии с законодательством Российской Федерации, его соблюдение является обязательным для всех, кто получил статус иностранного агента на территории РФ, и не нарушает прав и законных интересов административных истцов", - сообщили в пресс-службе.
* внесен в список иноагентов