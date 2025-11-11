Суд в Москве рассмотрит дело блогера Митрошиной

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы 14 ноября приступит к рассмотрению дела блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в легализации денежных средств в особо крупном размере, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Судебное заседание назначено на 14 ноября", - сказано в материалах.

Митрошина обвиняется по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ . По данным следствия, она приобрела свыше 127 миллионов рублей в результате совершения ею преступления, предусмотренного статьей об уклонении физлица от уплаты налогов. Для придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения деньгами она легализовала их часть, купив недвижимость в Москве

Ранее возбужденное против нее дело о неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) было впоследствии прекращено из-за погашения части долга.

Митрошина сперва признала вину в совершении преступления, однако позднее изменила позицию, признавшись частично, отмечали в СК РФ.

Защита Митрошиной заявляла, что блогер полностью погасила долг перед ФНС на сумму более 200 миллионов рублей, сотрудничает со следствием и дает подробные показания.