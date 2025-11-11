Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве рассмотрит дело блогера Митрошиной - РИА Новости, 11.11.2025
16:28 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/sud-2054246392.html
Суд в Москве рассмотрит дело блогера Митрошиной
Тверской суд Москвы 14 ноября приступит к рассмотрению дела блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в легализации денежных средств в особо крупном размере
2025-11-11T16:28:00+03:00
2025-11-11T16:28:00+03:00
происшествия
россия
москва
александра митрошина
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
россия
москва
происшествия, россия, москва, александра митрошина, следственный комитет россии (ск рф), федеральная налоговая служба (фнс россии)
Происшествия, Россия, Москва, Александра Митрошина, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная налоговая служба (ФНС России)
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы 14 ноября приступит к рассмотрению дела блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в легализации денежных средств в особо крупном размере, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Судебное заседание назначено на 14 ноября", - сказано в материалах.
Валерия Чекалина - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Дело блогеров Чекалиных направят в суд
7 ноября, 13:20
Митрошина обвиняется по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. По данным следствия, она приобрела свыше 127 миллионов рублей в результате совершения ею преступления, предусмотренного статьей об уклонении физлица от уплаты налогов. Для придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения деньгами она легализовала их часть, купив недвижимость в Москве.
Ранее возбужденное против нее дело о неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) было впоследствии прекращено из-за погашения части долга.
Митрошина сперва признала вину в совершении преступления, однако позднее изменила позицию, признавшись частично, отмечали в СК РФ.
Защита Митрошиной заявляла, что блогер полностью погасила долг перед ФНС на сумму более 200 миллионов рублей, сотрудничает со следствием и дает подробные показания.
Чертановский суд Москвы 10 марта отправил Митрошину под домашний арест, наложив запреты на пользование интернетом и сотовой связью, общение с привлеченными по делу лицами, за исключением близких родственников. Следствие настаивало на заключении под стражу.
Блогер Арсен Маркарян на заседании суда в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Блогеру Маркаряну продлили арест
5 ноября, 19:17
 
ПроисшествияРоссияМоскваАлександра МитрошинаСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
