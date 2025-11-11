Рейтинг@Mail.ru
Экс-замглавы Минобороны Попов не признал вину в суде, сообщил адвокат
16:24 11.11.2025
Экс-замглавы Минобороны Попов не признал вину в суде, сообщил адвокат
Бывший замглавы Минобороны РФ Павел Попов подтвердил в суде, что вину не признает, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Сагач. РИА Новости, 11.11.2025
происшествия, павел попов (генерал), владимир шестеров, патриот, министерство обороны рф (минобороны рф), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Павел Попов (генерал), Владимир Шестеров, Патриот, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Следственный комитет России (СК РФ)
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра обороны РФ Павел Попов на заседании 235-го гарнизонного военного суда в Москве
Бывший заместитель министра обороны РФ Павел Попов на заседании 235-го гарнизонного военного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Бывший заместитель министра обороны РФ Павел Попов на заседании 235-го гарнизонного военного суда в Москве
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Бывший замглавы Минобороны РФ Павел Попов подтвердил в суде, что вину не признает, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Сагач.
Попов обвиняется по статьям о получении взятки, мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия. Сегодня 235-й гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению дела по существу. Слушания решено проводить в закрытом режиме, так как в материалах дела содержатся данные о личности сотрудников Минобороны, а также сведения о госконтрактах, которые касаются министерства.
"Попов вину не признал", - сказал собеседник агентства.
По данным следствия, в 2022-2024 годах Попов, замначальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов внесли в документацию заведомо ложные сведения о выполненных строительных работах в парке и совершили многомиллионное хищение средств. Кроме того, в 2014-2024 годах Попов получил от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" взятку в 45 миллионов рублей за общее покровительство при проведении строительных работ.
Как сообщал СК, в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников парка "Патриот", чем причинил ущерб государству на сумму свыше восьми миллионов рублей. Минобороны и парк "Патриот" признаны потерпевшими по делу.
Кроме того, в ходе осмотра жилища Попова военные следователи изъяли незаконно хранящиеся огнестрельное оружие и боеприпасы.
Арестовано имущество обвиняемого на сумму свыше 100 миллионов рублей.
Признавшие вину Шестеров и Ахмедов были приговорены к шести и пяти годам лишения свободы.
ПроисшествияПавел Попов (генерал)Владимир ШестеровПатриотМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
