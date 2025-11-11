Бывший заместитель министра обороны РФ Павел Попов на заседании 235-го гарнизонного военного суда в Москве

Бывший заместитель министра обороны РФ Павел Попов на заседании 235-го гарнизонного военного суда в Москве

Экс-замглавы Минобороны Попов не признал вину в суде, сообщил адвокат

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Бывший замглавы Минобороны РФ Павел Попов подтвердил в суде, что вину не признает, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Сагач.

Попов обвиняется по статьям о получении взятки, мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия. Сегодня 235-й гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению дела по существу. Слушания решено проводить в закрытом режиме, так как в материалах дела содержатся данные о личности сотрудников Минобороны, а также сведения о госконтрактах, которые касаются министерства.

"Попов вину не признал", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, в 2022-2024 годах Попов, замначальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор парка " Патриот " Вячеслав Ахмедов внесли в документацию заведомо ложные сведения о выполненных строительных работах в парке и совершили многомиллионное хищение средств. Кроме того, в 2014-2024 годах Попов получил от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" взятку в 45 миллионов рублей за общее покровительство при проведении строительных работ.

Как сообщал СК , в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников парка "Патриот", чем причинил ущерб государству на сумму свыше восьми миллионов рублей. Минобороны и парк "Патриот" признаны потерпевшими по делу.

Кроме того, в ходе осмотра жилища Попова военные следователи изъяли незаконно хранящиеся огнестрельное оружие и боеприпасы.

Арестовано имущество обвиняемого на сумму свыше 100 миллионов рублей.