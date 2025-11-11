В Москве осудили участника банды налетчиков, похитивших 484 миллиона рублей

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 12 годам колонии строгого режима участника банды налетчиков, которые в 2018 году во время разбойного нападения на потребительский кооператив похитили 484 миллиона рублей, сообщает столичная прокуратура.
"С учетом позиции государственного обвинителя Таганской межрайонной прокуратуры суд приговорил 40-летнего Антона Костищин к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
В Москве осудили главу преступной группы, вымогавшей взятки у пилотов
16 сентября, 17:33
Как было установлено в суде, в июле 2018 года переодетые в форму с символикой одной из российских спецслужб участники банды под видом обыска ворвались в офис кредитного потребительского кооператива "Народный" в Москве. Там они сковали наручниками сотрудников, а затем в течение двух часов незаконно удерживали их, нанося побои и угрожая применением насилия. После этого похитили имущество и деньги почти на 484 миллиона рублей и, переодевшись в гражданскую одежду, скрылись с места преступления.
Костищин был задержан в январе 2024 года. В суде он был признан виновным по п. "а", "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, с незаконным проникновением в помещение, организованной группой, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух и более лиц, организованной группой).
Ранее его сообщник приговорен к длительному лишению свободы.