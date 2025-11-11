В Москве осудили участника банды налетчиков, похитивших 484 миллиона рублей

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 12 годам колонии строгого режима участника банды налетчиков, которые в 2018 году во время разбойного нападения на потребительский кооператив похитили 484 миллиона рублей, сообщает столичная прокуратура.