Рейтинг@Mail.ru
В Москве осудили участника банды налетчиков, похитивших 484 миллиона рублей - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/sud-2054211441.html
В Москве осудили участника банды налетчиков, похитивших 484 миллиона рублей
В Москве осудили участника банды налетчиков, похитивших 484 миллиона рублей - РИА Новости, 11.11.2025
В Москве осудили участника банды налетчиков, похитивших 484 миллиона рублей
Суд в Москве приговорил к 12 годам колонии строгого режима участника банды налетчиков, которые в 2018 году во время разбойного нападения на потребительский... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T15:08:00+03:00
2025-11-11T15:08:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148365/83/1483658383_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b62cb0383648a807dc62892c34472c88.jpg
https://ria.ru/20250916/sud-2042283859.html
https://ria.ru/20251111/sud-2054197893.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148365/83/1483658383_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_877d31fd66f9d5a8b2e8b5c8a7246cef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве осудили участника банды налетчиков, похитивших 484 миллиона рублей

Участника банды налетчиков, похитивших 484 млн рублей, приговорили к 12 годам

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 12 годам колонии строгого режима участника банды налетчиков, которые в 2018 году во время разбойного нападения на потребительский кооператив похитили 484 миллиона рублей, сообщает столичная прокуратура.
"С учетом позиции государственного обвинителя Таганской межрайонной прокуратуры суд приговорил 40-летнего Антона Костищин к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
В Москве осудили главу преступной группы, вымогавшей взятки у пилотов
16 сентября, 17:33
Как было установлено в суде, в июле 2018 года переодетые в форму с символикой одной из российских спецслужб участники банды под видом обыска ворвались в офис кредитного потребительского кооператива "Народный" в Москве. Там они сковали наручниками сотрудников, а затем в течение двух часов незаконно удерживали их, нанося побои и угрожая применением насилия. После этого похитили имущество и деньги почти на 484 миллиона рублей и, переодевшись в гражданскую одежду, скрылись с места преступления.
Костищин был задержан в январе 2024 года. В суде он был признан виновным по п. "а", "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, с незаконным проникновением в помещение, организованной группой, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух и более лиц, организованной группой).
Ранее его сообщник приговорен к длительному лишению свободы.
Глава ГК Пикет Андрей Есипов во время оглашения приговора в Мещанском суде в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Суд в Москве вынес приговор гендиректору ГК "Пикет"
Вчера, 14:39
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала