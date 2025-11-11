Суд в Москве вынес приговор гендиректору ГК "Пикет"

Глава ГК "Пикет" Андрей Есипов во время оглашения приговора в Мещанском суде в Москве

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил к 9 годам колонии гендиректора ГК "Пикет" Андрея Есипова, обвиняемого в мошенничестве при поставках бронежилетов для Минобороны, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.

По делу о мошенничестве суд назначил Есипову 8 лет колонии, ранее фигурант был осужден на два года за незаконную банковскую деятельность.

"Окончательно, путем частичного сложения с приговором Симоновского районного суда города Москвы ... назначить 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима... со штрафом в 800 тысяч рублей", - огласила решение судья.

Суд признал его виновным в мошенничестве на сумму 2,4 млрд рублей и в легализации денег (по части 4 статьи 159 и пунктам "а", "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ ).

"Гражданский иск, заявленный потерпевшим, удовлетворить, взыскать с Есипова 2,4 миллиарда рублей в пользу Минобороны", - также решил суд.

Кроме того, конфисковано арестованное имущество на 1,944 миллиарда рублей.

Дело было рассмотрено в особом порядке, поскольку Есипов признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. В прениях сторон прокурор просила назначить 12 лет лишения свободы со штрафом свыше 3,6 миллиона рублей.

В качестве отягчающих обстоятельств прокурор сочла совершение преступления в период мобилизации. Смягчающим - активное способствование раскрытию преступления и наличие несовершеннолетних детей на иждивении.

Кроме того, адвокаты просили учесть суд характеристики Есипова, который до возбуждения уголовного дела безвозмездно поставил на нужды СВО 1000 дронов на сумму 117,5 миллионов рублей, передал в Военно-инженерную академию Карбышева два 3D-принтера для печати БПЛА.

Дело в отношении других фигурантов - финансового директора ГК "Пикет" Виктории Антоновой и начальника службы безопасности компании Михаила Кальченко - рассмотрит этот же суд, заседание назначено на 12 ноября.