Суд в закрытом режиме рассмотрит дело бывшего замглавы Минобороны Попова
Суд в закрытом режиме рассмотрит дело бывшего замглавы Минобороны Попова - РИА Новости, 11.11.2025
Суд в закрытом режиме рассмотрит дело бывшего замглавы Минобороны Попова
Суд в закрытом режиме рассмотрит дело бывшего замглавы Минобороны РФ Павла Попова, передает корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда. РИА Новости, 11.11.2025
Суд в закрытом режиме рассмотрит дело бывшего замглавы Минобороны Попова
Суд в закрытом режиме рассмотрит дело бывшего замглавы Минобороны Павла Попова
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Суд в закрытом режиме рассмотрит дело бывшего замглавы Минобороны РФ Павла Попова, передает корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда.
Об этом в начале процесса попросил прокурор. В материалах дела содержатся сведения о служебной тайне в области обороны, кроме того, в условиях проведения СВО террористическую угрозу могут представлять открыто озвученные сведения о личностях сотрудников МО, которые содержатся в деле.
"Ходатайство удовлетворить", - решил судья.
Попов
обвиняется по статьям о получении взятки, мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия.
По данным следствия, в 2022-2024 годах Попов, замначальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров
и директор парка "Патриот
" Вячеслав Ахмедов внесли в документацию заведомо ложные сведения о выполненных строительных работах в парке и совершили многомиллионное хищение средств. Кроме того, в 2014-2024 годах Попов получил от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" взятку в 45 миллионов рублей за общее покровительство при проведении строительных работ.
Как сообщал СК
, в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников парка "Патриот", чем причинил ущерб государству на сумму свыше восьми миллионов рублей. А в ходе осмотра его жилища военные следователи изъяли незаконно хранящиеся огнестрельное оружие и боеприпасы.
Арестовано имущество обвиняемого на сумму свыше 100 миллионов рублей.
Признавшие вину Шестеров и Ахмедов были приговорены к шести и пяти годам лишения свободы.