Суд в закрытом режиме рассмотрит дело бывшего замглавы Минобороны Попова - РИА Новости, 11.11.2025
14:21 11.11.2025 (обновлено: 14:48 11.11.2025)
Суд в закрытом режиме рассмотрит дело бывшего замглавы Минобороны Попова
происшествия, павел попов (генерал), министерство обороны рф (минобороны рф), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Павел Попов (генерал), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Следственный комитет России (СК РФ)
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра обороны РФ Павел Попов на заседании 235-го гарнизонного военного суда в Москве. 11 ноября 2025
Бывший заместитель министра обороны РФ Павел Попов на заседании 235-го гарнизонного военного суда в Москве. 11 ноября 2025
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Суд в закрытом режиме рассмотрит дело бывшего замглавы Минобороны РФ Павла Попова, передает корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда.
Об этом в начале процесса попросил прокурор. В материалах дела содержатся сведения о служебной тайне в области обороны, кроме того, в условиях проведения СВО террористическую угрозу могут представлять открыто озвученные сведения о личностях сотрудников МО, которые содержатся в деле.
"Ходатайство удовлетворить", - решил судья.
Попов обвиняется по статьям о получении взятки, мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия.
По данным следствия, в 2022-2024 годах Попов, замначальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов внесли в документацию заведомо ложные сведения о выполненных строительных работах в парке и совершили многомиллионное хищение средств. Кроме того, в 2014-2024 годах Попов получил от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" взятку в 45 миллионов рублей за общее покровительство при проведении строительных работ.
Как сообщал СК, в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников парка "Патриот", чем причинил ущерб государству на сумму свыше восьми миллионов рублей. А в ходе осмотра его жилища военные следователи изъяли незаконно хранящиеся огнестрельное оружие и боеприпасы.
Арестовано имущество обвиняемого на сумму свыше 100 миллионов рублей.
Признавшие вину Шестеров и Ахмедов были приговорены к шести и пяти годам лишения свободы.
