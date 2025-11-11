Рейтинг@Mail.ru
В Москве вынесли приговор мужчине, убившему внука - РИА Новости, 11.11.2025
11:51 11.11.2025 (обновлено: 12:52 11.11.2025)
В Москве вынесли приговор мужчине, убившему внука
В Москве вынесли приговор мужчине, убившему внука
Мужчина, убивший маленького внука ударом об стену на северо-западе Москвы, приговорен к 17 годам колонии строгого режима, сообщается в Telegram-канале столичной РИА Новости, 11.11.2025
происшествия, москва, россия
В Москве вынесли приговор мужчине, убившему внука

Москвича приговорили к 17 годам колонии строгого режима за убийство внука

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramМужчина, убивший внука на северо-западе Москвы, в зале суда
Мужчина, убивший внука на северо-западе Москвы, в зале суда - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Мужчина, убивший внука на северо-западе Москвы, в зале суда
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Мужчина, убивший маленького внука ударом об стену на северо-западе Москвы, приговорен к 17 годам колонии строгого режима, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"С учетом позиции прокуратуры мужчина приговорен к 17 годам лишения свободы за убийство своего внука. На основании доказательств, представленных государственным обвинителем прокуратуры Москвы, вынесен приговор в отношении 51-летнего жителя столицы. Он признан виновным по пункту "в" части второй статьи 105 УК России (убийство малолетнего)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что отбывать наказание житель столицы будет в исправительной колонии строгого режима.
Установлено, что 5 апреля в квартире на улице Твардовского в Москве, будучи сильно пьяным, мужчина взял внука 2023 года рождения за ногу и дважды ударил о стену. Отмечается, что смерть ребенка наступила на месте происшествия.
Приговор в законную силу не вступил.
10 ноября, 10:58
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
