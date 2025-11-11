В Москве вынесли приговор мужчине, убившему внука

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Мужчина, убивший маленького внука ударом об стену на северо-западе Москвы, приговорен к 17 годам колонии строгого режима, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"С учетом позиции прокуратуры мужчина приговорен к 17 годам лишения свободы за убийство своего внука. На основании доказательств, представленных государственным обвинителем прокуратуры Москвы, вынесен приговор в отношении 51-летнего жителя столицы. Он признан виновным по пункту "в" части второй статьи 105 УК России (убийство малолетнего)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что отбывать наказание житель столицы будет в исправительной колонии строгого режима.
Установлено, что 5 апреля в квартире на улице Твардовского в Москве, будучи сильно пьяным, мужчина взял внука 2023 года рождения за ногу и дважды ударил о стену. Отмечается, что смерть ребенка наступила на месте происшествия.
Приговор в законную силу не вступил.