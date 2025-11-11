Евродепутаты подали на ЕП в суд, пишет Politico

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Евродепутаты от правых фракций подали на европейский парламент в суд из-за его отказа давать зеленый свет расследованию контрактов на закупку вакцин в ЕС на предмет коррупции, сообщает издание Politico.
"Европейский суд общей юрисдикции получил ходатайство, …в котором говорится, что решение лидеров политических фракций… не позволить провести голосование по созданию комитета по расследованию было незаконным", - пишет издание.
Отмечается, что ходатайство было подано правыми фракциями "Европа суверенных наций", "Патриоты за Европу", а также "Европейские консерваторы и реформисты".
В документе отмечается, что расследования закупок вакцин требовали более 180 евродепутатов.
Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв для общественности доступ к информации о ценах на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при осуществлении таких закупок.
В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и глава Pfizer Альберт Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказывалась предать ее гласности.