Евродепутаты подали на ЕП в суд, пишет Politico

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Евродепутаты от правых фракций подали на европейский парламент в суд из-за его отказа давать зеленый свет расследованию контрактов на закупку вакцин в ЕС на предмет коррупции, сообщает издание Politico.

Европейский суд общей юрисдикции получил ходатайство, …в котором говорится, что решение лидеров политических фракций… не позволить провести голосование по созданию комитета по расследованию было незаконным", - пишет издание.

Отмечается, что ходатайство было подано правыми фракциями "Европа суверенных наций", "Патриоты за Европу", а также "Европейские консерваторы и реформисты".

В документе отмечается, что расследования закупок вакцин требовали более 180 евродепутатов.

Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв для общественности доступ к информации о ценах на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при осуществлении таких закупок.