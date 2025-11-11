Рейтинг@Mail.ru
Евродепутаты подали на ЕП в суд, пишет Politico - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:05 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/sud-2054122462.html
Евродепутаты подали на ЕП в суд, пишет Politico
Евродепутаты подали на ЕП в суд, пишет Politico - РИА Новости, 11.11.2025
Евродепутаты подали на ЕП в суд, пишет Politico
Евродепутаты от правых фракций подали на европейский парламент в суд из-за его отказа давать зеленый свет расследованию контрактов на закупку вакцин в ЕС на... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T11:05:00+03:00
2025-11-11T11:05:00+03:00
в мире
люксембург (округ)
альберт бурла
еврокомиссия
евросоюз
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104501/04/1045010491_0:71:2000:1196_1920x0_80_0_0_9115b874483c42502f9632a8bef78a77.jpg
https://ria.ru/20251009/evropa-2047403050.html
https://ria.ru/20251006/es-2046567459.html
люксембург (округ)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104501/04/1045010491_28:0:2000:1479_1920x0_80_0_0_53851e61f60c92684488387574bb090d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, люксембург (округ), альберт бурла, еврокомиссия, евросоюз, politico
В мире, Люксембург (округ), Альберт Бурла, Еврокомиссия, Евросоюз, Politico
Евродепутаты подали на ЕП в суд, пишет Politico

Politico: депутаты подали на ЕП в суд за отказ в расследовании по вакцинам

© AP Photo / Yves LoggheФлаг Евросоюза в отражении дверей
Флаг Евросоюза в отражении дверей - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Yves Logghe
Флаг Евросоюза в отражении дверей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Евродепутаты от правых фракций подали на европейский парламент в суд из-за его отказа давать зеленый свет расследованию контрактов на закупку вакцин в ЕС на предмет коррупции, сообщает издание Politico.
"Европейский суд общей юрисдикции получил ходатайство, …в котором говорится, что решение лидеров политических фракций… не позволить провести голосование по созданию комитета по расследованию было незаконным", - пишет издание.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Уход фон дер Ляйен в отставку был бы в интересах всей Европы, заявил Гуйяш
9 октября, 23:41
Отмечается, что ходатайство было подано правыми фракциями "Европа суверенных наций", "Патриоты за Европу", а также "Европейские консерваторы и реформисты".
В документе отмечается, что расследования закупок вакцин требовали более 180 евродепутатов.
Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв для общественности доступ к информации о ценах на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при осуществлении таких закупок.
В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и глава Pfizer Альберт Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказывалась предать ее гласности.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Вотумы недоверия к руководству ЕС могут стать рутиной, утверждают СМИ
6 октября, 07:45
 
В миреЛюксембург (округ)Альберт БурлаЕврокомиссияЕвросоюзPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала