06:56 11.11.2025
Суд 15 января рассмотрит иск МОЭК к посольству Украины в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОграждения у здания посольства Украины в Москве
Ограждения у здания посольства Украины в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы назначил на 15 января 2026 года рассмотрение по существу иска ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК) о взыскании более 3,6 миллиона рублей с посольства Украины в России, не функционирующего с 2022 года, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Исковое заявление поступило в суд в июле. В нем заявлены требования о взыскании основного долга и неустойки по двум договорам 2009 года – договору теплоснабжения и договору "энергоснабжения для потребителей тепловой энергии в горячей воде".
Посольство Украины в Москве - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Суд в Москве взыскал с посольства Украины более 40 миллионов рублей долга
27 августа, 20:55
Всего к посольству Украины с 2022 года в арбитражный суд Москвы были поданы 19 исков. Больше всего – тринадцать – предъявила МОЭК, периодически взыскивающая задолженность и пени по договорам снабжения теплом и горячей водой.
На данный момент не рассмотрен только этот иск, остальные были полностью удовлетворены, с ответчика в пользу МОЭК взыскано свыше 40 миллионов рублей.
Два иска к украинскому посольству направило в 2022 году АО "Мосэнергосбыт", по ним в пользу компании взыскано более 360 тысяч рублей долга по договору электроснабжения. В 2023 году суд по иску АО "Мосводоканал" взыскал с посольства более 411 тысяч рублей. В 2024 году АО "Экотехпром" отсудило около 66 тысяч рублей долга по договору на вывоз твердых коммунальных отходов.
Еще два иска - от "Мосводоканала" и ООО "Эколайн", занимающегося бытовыми отходами - суд к рассмотрению по существу не принял.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Украина не планирует возвращать долги западным странам в ближайшие 30 лет
8 мая, 02:41
 
