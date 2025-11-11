https://ria.ru/20251111/sud-2054081880.html
Суд 15 января рассмотрит иск МОЭК к посольству Украины в Москве
Суд 15 января рассмотрит иск МОЭК к посольству Украины в Москве - РИА Новости, 11.11.2025
Суд 15 января рассмотрит иск МОЭК к посольству Украины в Москве
Арбитражный суд Москвы назначил на 15 января 2026 года рассмотрение по существу иска ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК) о взыскании... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T06:56:00+03:00
2025-11-11T06:56:00+03:00
2025-11-11T06:56:00+03:00
украина
москва
моэк
мосводоканал
мосэнергосбыт
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776029590_0:236:3222:2048_1920x0_80_0_0_02b349cbe295cfc6928a02b68c94c959.jpg
https://ria.ru/20250827/sud-2037967711.html
https://ria.ru/20250508/ukraina-2015719392.html
украина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776029590_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_454942783ca1d2ad765fb7927a486925.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, москва, моэк, мосводоканал, мосэнергосбыт, общество
Украина, Москва, МОЭК, Мосводоканал, Мосэнергосбыт, Общество
Суд 15 января рассмотрит иск МОЭК к посольству Украины в Москве
Суды с долгами посольства Украины в Москве за ЖКХ продолжатся в 2026 году
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы назначил на 15 января 2026 года рассмотрение по существу иска ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК) о взыскании более 3,6 миллиона рублей с посольства Украины в России, не функционирующего с 2022 года, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Исковое заявление поступило в суд в июле. В нем заявлены требования о взыскании основного долга и неустойки по двум договорам 2009 года – договору теплоснабжения и договору "энергоснабжения для потребителей тепловой энергии в горячей воде".
Всего к посольству Украины
с 2022 года в арбитражный суд Москвы
были поданы 19 исков. Больше всего – тринадцать – предъявила МОЭК
, периодически взыскивающая задолженность и пени по договорам снабжения теплом и горячей водой.
На данный момент не рассмотрен только этот иск, остальные были полностью удовлетворены, с ответчика в пользу МОЭК взыскано свыше 40 миллионов рублей.
Два иска к украинскому посольству направило в 2022 году АО "Мосэнергосбыт
", по ним в пользу компании взыскано более 360 тысяч рублей долга по договору электроснабжения. В 2023 году суд по иску АО "Мосводоканал
" взыскал с посольства более 411 тысяч рублей. В 2024 году АО "Экотехпром" отсудило около 66 тысяч рублей долга по договору на вывоз твердых коммунальных отходов.
Еще два иска - от "Мосводоканала" и ООО "Эколайн
", занимающегося бытовыми отходами - суд к рассмотрению по существу не принял.