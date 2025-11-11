Суд 15 января рассмотрит иск МОЭК к посольству Украины в Москве

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы назначил на 15 января 2026 года рассмотрение по существу иска ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК) о взыскании более 3,6 миллиона рублей с посольства Украины в России, не функционирующего с 2022 года, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Исковое заявление поступило в суд в июле. В нем заявлены требования о взыскании основного долга и неустойки по двум договорам 2009 года – договору теплоснабжения и договору "энергоснабжения для потребителей тепловой энергии в горячей воде".

Всего к посольству Украины с 2022 года в арбитражный суд Москвы были поданы 19 исков. Больше всего – тринадцать – предъявила МОЭК , периодически взыскивающая задолженность и пени по договорам снабжения теплом и горячей водой.

На данный момент не рассмотрен только этот иск, остальные были полностью удовлетворены, с ответчика в пользу МОЭК взыскано свыше 40 миллионов рублей.

Два иска к украинскому посольству направило в 2022 году АО " Мосэнергосбыт ", по ним в пользу компании взыскано более 360 тысяч рублей долга по договору электроснабжения. В 2023 году суд по иску АО " Мосводоканал " взыскал с посольства более 411 тысяч рублей. В 2024 году АО "Экотехпром" отсудило около 66 тысяч рублей долга по договору на вывоз твердых коммунальных отходов.