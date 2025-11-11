Рейтинг@Mail.ru
Суд впервые рассмотрит дело о нарушении режима военного положения
05:43 11.11.2025 (обновлено: 06:24 11.11.2025)
Суд впервые рассмотрит дело о нарушении режима военного положения
Суд впервые рассмотрит дело о нарушении режима военного положения
2025
Суд впервые рассмотрит дело о нарушении режима военного положения

Статуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Суд в Москве впервые рассмотрит дело по статье о нарушении режима военного положения, следует из материалов судебной картотеки, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Привлекаемое лицо: Кузин А.Д., статья КоАП 20.5.1, часть 1", — говорится в карточке дела.
Его зарегистрировали в Останкинским районном суде 27 октября. Заседание для рассмотрения вопроса по существу дела назначили на 19 ноября в 16.00.
Санкция по этой статье влечет административный штраф на граждан в размере от 500 до одной тысячи рублей или административный арест на срок до 30 суток; на должностных лиц — от одной тысячи до двух тысяч рублей или аналогичное ограничение свободы.
Это уже второе дело по такой статье, поступившее в столичный суд, но первое — по которому назначили заседание. Дело на некоего Фрида Е.Р., поступившее в октябре в Преображенский районный суд, возвратили. Среди участников по делу значился ОМВД России "Артемовский".
