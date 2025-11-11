https://ria.ru/20251111/sud-2054077252.html
Суд впервые рассмотрит дело о нарушении режима военного положения
Суд впервые рассмотрит дело о нарушении режима военного положения - РИА Новости, 11.11.2025
Суд впервые рассмотрит дело о нарушении режима военного положения
Суд в Москве впервые рассмотрит дело по статье о нарушении режима военного положения, следует из материалов судебной картотеки, с которыми ознакомилось РИА... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T05:43:00+03:00
2025-11-11T05:43:00+03:00
2025-11-11T06:24:00+03:00
происшествия
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
https://ria.ru/20251110/sud--2053978816.html
https://ria.ru/20251106/advokat-2053172923.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Суд в Москве впервые рассмотрит дело по статье о нарушении режима военного положения, следует из материалов судебной картотеки, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Привлекаемое лицо: Кузин А.Д., статья КоАП 20.5.1, часть 1", — говорится в карточке дела.
Его зарегистрировали в Останкинским районном суде 27 октября. Заседание для рассмотрения вопроса по существу дела назначили на 19 ноября в 16.00.
Санкция по этой статье влечет административный штраф на граждан в размере от 500 до одной тысячи рублей или административный арест на срок до 30 суток; на должностных лиц — от одной тысячи до двух тысяч рублей или аналогичное ограничение свободы.
Это уже второе дело по такой статье, поступившее в столичный суд, но первое — по которому назначили заседание. Дело на некоего Фрида Е.Р., поступившее в октябре в Преображенский районный суд, возвратили. Среди участников по делу значился ОМВД России
"Артемовский".