Рейтинг@Mail.ru
Суд впервые рассмотрит дело о нарушении режима военного положения - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:43 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/sud-2054075651.html
Суд впервые рассмотрит дело о нарушении режима военного положения
Суд впервые рассмотрит дело о нарушении режима военного положения - РИА Новости, 11.11.2025
Суд впервые рассмотрит дело о нарушении режима военного положения
Суд в Москве впервые рассмотрит дело по статье о нарушении режима военного положения, следует из материалов судебной картотеки, с которыми ознакомилось РИА... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T05:43:00+03:00
2025-11-11T05:43:00+03:00
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
https://ria.ru/20230624/zakon-1880199169.html
https://ria.ru/20251110/sud--2053978816.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
Суд впервые рассмотрит дело о нарушении режима военного положения

Суд в Москве впервые рассмотрит дело о нарушении режима военного положения

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Суд в Москве впервые рассмотрит дело по статье о нарушении режима военного положения, следует из материалов судебной картотеки, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Привлекаемое лицо: Кузин А.Д., статья КоАП РФ 20.5.1, часть 1 (Нарушение режима военного положения - ред.)", - говорится в карточке дела.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Путин подписал закон о мерах за нарушение военного положения
24 июня 2023, 15:52
Дело было зарегистрировано Останкинским районным судом 27 октября. Судебное заседание для рассмотрения вопроса по существу дела назначено на 19 ноября в 16.00 мск.
Санкция данной статьи влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до одной тысячи рублей или административный арест на срок до 30 суток; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или административный арест на срок до 30 суток.
Это уже второе дело по данной статье, поступившие в столичный суд, но первое - по которому назначено заседание. Дело на некоего Фрида Е.Р., поступившее в октябре в Преображенский районный суд, было возвращено. Среди участников по делу значился ОМВД России "Артемовский".
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Суд арестовал двух сотрудников ростовского оборонного предприятия
10 ноября, 16:28
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала