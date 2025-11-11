https://ria.ru/20251111/sud-2054075651.html
Суд впервые рассмотрит дело о нарушении режима военного положения
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Суд в Москве впервые рассмотрит дело по статье о нарушении режима военного положения, следует из материалов судебной картотеки, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Привлекаемое лицо: Кузин А.Д., статья КоАП РФ
20.5.1, часть 1 (Нарушение режима военного положения - ред.)", - говорится в карточке дела.
Дело было зарегистрировано Останкинским районным судом 27 октября. Судебное заседание для рассмотрения вопроса по существу дела назначено на 19 ноября в 16.00 мск.
Санкция данной статьи влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до одной тысячи рублей или административный арест на срок до 30 суток; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или административный арест на срок до 30 суток.
Это уже второе дело по данной статье, поступившие в столичный суд, но первое - по которому назначено заседание. Дело на некоего Фрида Е.Р., поступившее в октябре в Преображенский районный суд, было возвращено. Среди участников по делу значился ОМВД России "Артемовский".