Суд начнет рассматривать дело экс-замглавы Минобороны Попова

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд во вторник начнет рассматривать по существу уголовное дело бывшего замглавы Минобороны РФ Павла Попова, сообщили в суде.
Судебное заседание назначено на 14.00 мск.
Попов обвиняется по статьям о получении взятки, мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия.
По данным следствия, в 2022-2024 годах Попов, замначальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов внесли в документацию заведомо ложные сведения о выполненных строительных работах в парке и совершили многомиллионное хищение средств. Кроме того, в 2014-2024 годах Попов получил от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" взятку в 45 миллионов рублей за общее покровительство при проведении строительных работ.
Как сообщал СК, в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников парка "Патриот", чем причинил ущерб государству на сумму свыше восьми миллионов рублей. А в ходе осмотра его жилища военные следователи изъяли незаконно хранящиеся огнестрельное оружие и боеприпасы.
Арестовано имущество обвиняемого на сумму свыше 100 миллионов рублей.
Признавшие вину Шестеров и Ахмедов были приговорены к шести и пяти годам лишения свободы.
